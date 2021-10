L’Essenziale è il nuovo settimanale di Internazionale (che avrà l’aspetto di un quotidiano)

Siamo nei giorni del Festival di Internazionale a Ferrara ed è il momento giusto, a quanto pare, per annunciare una nuova iniziativa editoriale del gruppo. Tra qualche giorno andrà in edicola un nuovo settimanale a cura della redazione di Internazionale che prenderà il nome di Essenziale. Il suo focus, a differenza del prodotto “padre”, sarà sull’Italia e – in modo particolare – sulle singole realtà locali, con l’obiettivo dichiarato di individuare una fitta rete di corrispondenti nelle città di provincia italiane che possano offrire uno sguardo sui principali problemi e sulle principali questioni che riguardano proprio quell’area. Il formato sarà assolutamente particolare: un vecchio elemento della tradizione dei settimanali di un tempo verrà adattato alle esigenze della nuova editoria. Non un formato tabloid, ma un formato berliner, come quello di Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa, de Il Gioronale – per intenderci.

Essenziale, il nuovo settimanale di Internazionale

L’uscita è prevista nei primi giorni di novembre e la cadenza sarà quella settimanale: Internazionale potrà contare sulle forze della propria redazione, ma sarà disposta a dotarsi anche di figure junior che possano crescere insieme alla redazione già rodata. «Inoltre, l’obiettivo – ha affermato il direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro – sarà quello di creare una fitta rete di corrispondenti dalle varie province italiane. In particolare ci piacerebbe deromanizzare e demilanesizzare, se si può dire così, l’informazione che spesso è molto concentrata sulle città dove si trovano le redazioni dei giornali e molto meno sul resto del territorio».

Il settimanale rinuncerè alla copertina patinata e plastificata, punterà al ritorno alla vecchia tipologia che caratterizzava anche i più noti settimanali italiani nei primi giorni della loro fondazione. Una citazione alla storia del giornalismo del Paese, ma con l’obiettivo di guardare al futuro. L’Essenziale, insomma, sarà un prodotto parallelo di Internazionale, un altro settimanale che si aggiunge agli altri speciali, dedicati ai più giovani (Internazionale Kids) o agli amanti della storia (Internazionale Storia).