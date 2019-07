Era il 6 agosto 2018. All’altezza di Bologna Borgo Panigale, un tir in fiamme causò una violentissima esplosione che fece due vittime. Il tratto dell’autostrada rimase chiuso per diverso tempo, con disagi molto pronunciati per tutta l’area. Oggi, 30 luglio 2019, esattamente a un anno di distanza da quel tragico evento, a Bologna Borgo Panigale è successo un episodio simile.

Esplosione Bologna, di nuovo a un anno di distanza: una vittima

Un tir in fiamme – come si può vedere da questo video dei vigili del fuoco – è esploso lungo la strada, praticamente nello stesso punto dell’esplosione avvenuta un anno fa. La coincidenza è pressoché inquietante.

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019

Il conducente del mezzo tamponato è rimasto ucciso nell’impatto. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo del camion.

Esplosione Bologna, l’incendio nello stesso punto, a Borgo Panigale

L’incidente si è verificato alle 15.20 e ha coinvolto due mezzi pesanti che si sono scontrati tra loro. L’autostrada A14, dunque, è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul Raccordo di Casalecchio è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni. Mentre intorno alle 16.40 si è registrata la riapertura di almeno un tratto della carreggiata.

Alcuni testimoni che hanno vissuto le circostanze drammatiche dello scorso anno da una autofficina rimasta gravemente danneggiata hanno affermato: «Stavamo lavorando, è arrivata una ragazza piangendo, dopo l’esplosione siamo corsi tutti dietro per la paura. Non si può vivere con questo incubo tutti i giorni».