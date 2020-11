Esisteva un’altra “Terrazza Sentimento”

Improvvisamente nella ricerca immersa nel passato di Alberto Genovese, senza allontanarci dai recenti fatti, spunta un mail inviata in forma anonima che ci riporta a esattamente tre anni fa quando Alberto Genovese non aveva ancora la lussuosa “Terrazza Sentimento” ma faceva feste, anzi come recita la mail con tanto di foto e dettagli, ecco le seguenti informazioni: “Erano le stesse feste. La casa si trova in Via xx (omettiamo il nome), al numero XX, campanello XX, piano in alto, scala C. Oggi lì vive un suo amico sodale. Ai tempi i party li gestiva una persona molto vicina a Genovese, una parente, lui aveva già iniziato il suo percorso verso la droga. Questa persona ha avuto una grande responsabilità verso la deriva di Alberto e la droga e chi stava accanto a lui, non solo per la parentela, doveva fermarlo. Invece non lo ha mai fatto. Finché pagava vacanze, nozze e viaggi era tutto ok. Se fosse stato lucido, questa persona non avrebbe preso nulla da Alberto. Come questa persona anche un altro manager che stava con lui. Mai una parola per fermarlo”. E ancora nella mail ci invitano a indagare sul sito Hostess.it. “So che la cugina era anche la manager del sito Hostess.it in cui Alberto era socio e da dove Fanpage fa capire che gli reclutavano le ragazze. Vi invito a indagare partendo da tre anni fa”. Oltre a queste foto ce ne sono altre scattate quando Genovese non era mister Facile.it ma per tutti “Cuggi” abbreviativo di “Cugino”. Un Alberto irriconoscibile con occhiali e giacca ma già propenso alla festa. Noi continueremo a raccontare questa storia perché ogni dettaglio può trasformarsi in un pezzo di un puzzle che come vedete inizia, non la sera dello stupro, ma tre anni fa.