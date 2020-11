Chi era Alberto Genovese?

C’era una volta un giovane ragazzo napoletano appassionato di economia che, dalla “città delle 550 cupole”, si trasferisce a Milano e si laurea alla Bocconi in Economia e commercio per inseguire la sua passione. Dopo la laurea le pagine del suo curriculum si aggiornano quasi automaticamente: consulente per McKinsey, passando per Bain fino ad approdare ad eBay. Di lì a poco (nel 2014), quel ragazzo determinato, di nome Alberto Genovese, fonderà Prima.it, la startup più finanziata di quell’anno e lui sarà conosciuto come “l’imprenditore seriale”. Da quel momento, tutto sembra procedere in discesa per il giovane Genovese, fino al tragico epilogo di qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE >>> «Ho visto Alberto auto distruggersi. Mi ha fatto male»

Ma ora ritorniamo al 2009, anno in cui il giovane imprenditore sbarca su Twitter. I “cinguettii” di Genovese però iniziano solo nel 2011 e non sono molti, si fa presto a contarli, solo dodici. Ma hanno quasi tutti un unico argomento: il lavoro e le assunzioni. C’è ben poca goliardia e voglia di fare festa nel profilo Twitter di Alberto Genovese. Chissà se già in quegli anni c’erano avvisaglie nei suoi comportamenti. Chissà se qualcosa si era già rotto in lui. Tanti sono ancora gli interrogativi che ci si pone di fronte a questo caso. Chi l’avrebbe mai immaginato che “seriale”, sarà forse un aggettivo che lo riguarderà per altri, tragici comportamenti, lontani anni luce dal mondo imprenditoriale che per un periodo di tempo era riuscito a dominare? Alberto Genovese, da “imprenditore seriale” che non sbagliava un colpo, a feroce aguzzino, talmente spietato da distruggere l’umanità delle sue vittime e schiavizzarle come “bambole di pezza”. Chi è Alberto Genovese? Chi è quel mostro di 43 anni che sotto l’effetto di un mix di stupefacenti ha violentato e torturato senza alcuna pietà, per ben diciotto ore, una diciottenne? Di sicuro, non è più il giovane rampante che nel 2009 viveva di lavoro e “cinguettava” di assunzioni.