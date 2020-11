«Vodka, un bicchiere e abbaiano tutte», l’ideona di un bar friulano il 25 novembre

25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020. E un pub (bar) in provincia di Udine ha la geniale idea di celebrarla con una Instagram Storie che recita: «Vodka, un bicchiere e abbaiano tutte». Un post intriso di sessismo nel giorno in cui si vuole provare a sensibilizzare (anche se questo dovrebbe essere un tema quotidiano) su una questione che si intreccia ogni giorno con le pagine di cronaca. Si chiama Maxim Lounge Bar e, come si può notare della foto postate sul social network, è un luogo di ritrovo per molti giovani.

Nei giorni in cui è aperto il dibattito sulla violenza contro le donne, con il caso Alberto Genovese e la sua Terrazza Sentimento che ha riempito le pagine della cronaca nostrana, l’ideona del Maxim Lounge friuliano risulta essere irrispettosa e del tutto fuori luogo. Le donne descritte come ‘cagne’, perché dopo un bicchiere di vodka abbaiano è lo specchio dei tempi in cui stiamo vivendo. E ci si chiede ancora perché sono stati criticati Vittorio Feltri e Libero quotidiano per quell’articolo sulla giovane ‘ingenua’ stuprata dal fondatore di Facile.it?

Maxim Lounge, il bar che posta il meme: «Vodka, un bicchiere e abbaiano tutte»

La Instagram stories di Maxim Lounge è proprio il riflesso di come ci sia una clamorosa sottovalutazione del problema della violenza sulla donne. Prima di essere fisica – eventi che vengono raccontati sui giornali -, la vera violenza è psicologica. Post come quello del locale friulano è la sintesi del senso comune, sempre più diffuso. Evidentemente una sola giornata non basta per cercare di sensibilizzare le persone su un tema come la violenza sulle donne. L’ebrezza di un post social tira più della razionalità.

(foto di copertina: da Instagram Stories di Maxim Lounge)