Fit in Home, 3 Esercizi per allenare gli addominali da fare a casa | VIDEO

Un addome forte e allenato è fondamentale per eseguire movimenti quotidiani: portare le buste della spesa, girarsi per guardare indietro o anche azioni più banali come rimanere seduta su una sedia o solo stare in piedi richiedono il coinvolgimento della parte centrale del corpo. Non ne realizzi l’importanza finché qualcosa non t’impedisce di eseguirli.

La parte centrale del corpo ben allenata permette di:

Preservare la salute della zona lombare . Area delicatissima del nostro corpo, spesso e volentieri è soggetta ad infortuni. Allenare quest’area ti permetterà di metterla al riparto da infortunio

. Area delicatissima del nostro corpo, spesso e volentieri è soggetta ad infortuni. Allenare quest’area ti permetterà di metterla al riparto da infortunio Mantenere l’ equilibrio . Pensa a quante volte ti sei trovata a dover camminare su un percorso dissestato, o piuttosto quante volte hai dovuto cambiare direzione di marcia. Tutti questi movimenti senza addominali che ti permettano una certa possibilità potrebbero essere difficili da eseguire.

. Pensa a quante volte ti sei trovata a dover camminare su un percorso dissestato, o piuttosto quante volte hai dovuto cambiare direzione di marcia. Tutti questi movimenti senza addominali che ti permettano una certa possibilità potrebbero essere difficili da eseguire. Supportarti quando passi troppo tempo seduta. Stiamo parlando della tua postura. Ritrovarti raggomitolata sul computer piuttosto che accasciata sulla sedia, è semplice se hai addominali deboli.

3 Esercizi per allenare gli addominali da fare a casa

Oggi ci alleniamo con una cassetta d’acqua.

Come sempre ti ricordiamo di verificare di essere nelle condizioni di salute e fisiche per poter eseguire l’allenamento.

Sit up con cassetta d’acqua

Sdraiati sulla schiena

Porta la cassetta d’acqua in alto

Solleva la parte alta del corpo ricordandoti di tenere le gambe distese per terra

Esegui l’esercizio per 10 ripetizioni per 3 volte

Legs Up con cassetta d’acqua

Porta la cassetta d’acqua con due mani sopra la testa (assicurati di scegliere un peso che ti permetta di eseguire l’allenamento in forma corretta)

Solleva le gambe dal pavimento, assicurandoti di mantenerle tese

Riporta le gambe verso il pavimento.

Esegui l’esercizio per 10 ripetizioni per 3 volte

Superman con con cassetta d’acqua