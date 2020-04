Fit in Home, come allenare le gambe usando uno zainetto | VIDEO

Ecco come fare per potenziare la parte bassa del corpo usando un semplice zainetto

Fit in Hub ci guida agli allenamenti casalinghi in vista della ripresa dell'esercizio fisico all'aria aperta

La quarantena di questi giorni ci costringe a stare chiusi in casa, spesso in spazi piccoli, limitando al minimo la possibilità di movimento. Diventa per tanto fondamentale inserire un breve allenamento nell’arco della propria giornata.

Allenamento in casa, allenare le gambe con uno zainetto

Gli esercizi mostrati oggi, con la supervisione del nostro Trainer Alfredo Vicinanza, sono esercizi che si focalizzano sull’allenamento delle gambe. L’importanza di allenare la parte bassa del corpo va ben oltre l’estetica. Allenare Gambe vuol dire:

Allenarsi con esercizi spesso multi-articolari. Ovvero che coinvolgono più gruppi muscolari. Gli squat per esempio coinvolgono femorali, glutei, interno coscia e contemporaneamente permettono di attivare anche l’addome.

Allenarsi per riuscire a sollevare pesi più pesanti . Ovviamente non stiamo parlando solo dei carichi in palestra, ma anche portare buste della spesa, in questo periodo probabilmente, più pesanti del solito

Come sempre prima di eseguire l’allenamento, ti ricordiamo di verificare di essere nelle condizioni di salute e di allenamento con un esperto.

Per eseguire l’allenamento avrai bisogno di uno zaino/zainetto da riempire con libri oppure bottiglie d’acqua.

Ricordiamo che è fondamentale fare attenzione all’esecuzione del movimento. Per quanto riguarda il peso, si consiglia di scegliere un peso che permetta di eseguire il movimento in maniera corretta.

Allenamento in casa, gli esercizi consigliati

Squat con zaino

Con le gambe divaricate e le punte leggermente rivolte verso l’esterno, posiziona lo zaino sulle spalle.

Inizia il movimento con la discesa verso il basso cercando i mantenere il busto dritto e la spina dorsale neutrale

Spingi i glutei verso l’esterno, in un movimento a cerniera e per la massima efficacia, strizza i glutei durante l’esecuzione

Attiva l’addome e stendi le braccia in avanti per aiutarti nell’attivazione muscolare e con l’equilibrio

Le gambe dovrebbero essere divaricate in maniera tale che l’apertura sia uguale alla distanza tra le spalle, talloni fermamente piantati per terra.

Una volta eseguito completamente l’esercizio ritorna in posizione di partenza

Affondi indietro con zaino

Con lo zaino in spalla, unisci i piedi e porta indietro la gamba destra

Fai in modo che il ginocchio tocchi per terra, senza sbatterlo

La gamba sinistra forma un angolo di 90°

Attiva l’addome e mantieni l’equilibrio cercando di non inarcare la schiena o buttarti in avanti

Riporta la gamba destra in avanti ritornando in posizione di partenza

Esegui il movimento dal lato opposto.

Swing con zaino

Impugna lo zaino nella parte alta delle bretelle

Porta indietro le spalle, attiva il dorsale e con un movimento rapido sollevalo da terra e inizia il movimento oscillatorio che è dato dal bacino e non dalle braccia

Contrai i quadricipiti, piega le ginocchia e stendi le gambe in un movimento fluido durante la fase oscillatoria del peso per eseguire in maniera corretta l’esercizio

Stacco con zaino