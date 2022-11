Nella sua prima e-mail ai dipendenti di Twitter, Musk comunica che non sarà più possibile lavorare a distanza

Elon Musk ha inviato la sua prima e-mail ai dipendenti di Twitter invitandoli a prepararsi a lavorare intensamente per «i tempi difficili che ci attendono». Nell’e-mail riportata da Bloomberg News, Musk avrebbe detto che non sarebbe più stata concessa la disponibilità di lavorare a distanza e che non c’era modo di rendere meno duro un messaggio simile. Musk si aspetta che i dipendenti restino in ufficio per almeno 40 ore a settimana e la possibilità di lavorare a distanza sarà valutata e approvata caso per caso ma non sarà una sfruttabile abitualmente da tutti i dipendenti. Le nuove regole entreranno in vigore da subito.

Perché Musk parla di «tempi difficili» per Twitter?

Twitter è stato acquistato da Musk ed è quindi sotto la sua guida da quasi due settimane, durante cui Musk ha già apportanti grandi cambiamenti all’azienda e al social network: ha licenziato circa metà dei dipendenti, ha aumentato il prezzo dell’abbonamento a Twitter Blue a $ 8 e ha modificato alcuni aspetti di questo piano, introducendo la possibilità di acquistare la “Spunta blu” prima utilizzata da Twitter per segnalare gli account verificati.Uno degli obiettivi di Musk è il prezzo che gli utenti pagano per abbonarsi a Twitter Blue rappresenti la metà delle entrate di Twitter.

Prima dell’arrivo di Musk, Twitter aveva consentito ai dipendenti di poter lavorare da qualsiasi luogo senza limitazioni a questa modalità. Musk è generalmente contrario al lavoro a distanza e per questo limitarlo è stata una delle prime cose di cui ha parlato ai dipendenti di Twitter. Durante la pandemia, Twitter aveva anche introdotto un giorno di riposo al mese per tutti i dipendenti dell’azienda che ora è stato eliminato da Musk.

In un’altra e-mail, Musk ha scritto che la priorità assoluta è lavorare per trovare qualsiasi account bot, troll o spam di verifica e sospenderli. A questo fine Musk ha pubblicato anche un sondaggio su Twitter: