Su Twitter ora c’è il badge “Ufficiale” al posto della “Spunta blu” di verifica dell’account

È vero che Twitter, ora di proprietà di Elon Musk, ha deciso che la “spunta blu“, cioè il vecchio badge che su Twitter indicava i cosiddetti “account verificati”, sarà compreso nel piano di abbonamento a Twitter Blue e che costerà 8 dollari al mese. Ma cosa accadrà allora agli account che avevano ottenuto la “spunta blu” prima di questa novità voluta e introdotta da Musk?

Su Twitter la vecchia “Spunta blu” diventa il badge “Ufficiale”

Twitter ha introdotto e adottato in queste ore un altro tipo di badge che sostituisca la funzione della vecchia “spunta blu”. Il precedente sistema utilizzato da Twitter per verificare l’identità di persone come politici, giornalisti o persone del mondo dello spettacolo consentiva l’ottenimento della “spunta blu” in modo gratuito dopo un processo di verifica dell’account. Ora tutti gli utenti di Twitter potranno ottenerla semplicemente sottoscrivendo l’abbonamento a Twitter Blue ma rimane la necessità di poter riconoscere in modo facile e veloce gli account di governi, aziende o personaggi pubblici e soprattutto di poterli distinguere dagli account fake, un fenomeno abbastanza frequente su Twitter. Proprio per rispondere a questa esigenza sembra che Twitter voglia introdurre un badge simile alla vecchia “spunta blu”, ma di colore grigio e che apparirà sull’account in modo diverso. Lo ha rivelato Esther Crawford, che sta lavorando alle novità introdotte di recente soprattutto su Twitter Blue. «Molte persone hanno chiesto come fare per distinguere tra gli abbonati a Twitter Blue che hanno il badge “spunta blu” e gli account verificati come ufficiali. Per questo motivo stiamo introducendo l’etichetta “Ufficiale”», ha scritto Crawford in un tweet.

A lot of folks have asked about how you’ll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official” label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Non tutti gli account che avevano precedentemente ottenuto il badge “spunta blu” otterranno automaticamente quello “Ufficiale” e a differenza della “spunta blu”, il badge “Ufficiale” non si potrà acquistare. Come spiega Crawford gli account che lo riceveranno sono quelli governativi, società e partner commerciali, i principali media e editori e alcuni personaggi pubblici. Crawford aveva pubblicato anche uno screenshot che forniva un esempio di come sarebbe dovuto apparire il nuovo badge sull’account ufficiale di Twitter, prima che questo fosse visibile agli utenti.

Le principali testate giornalistiche, anche italiane, hanno ottenuto di recente il badge “Ufficiale”.