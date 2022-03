Perché Elon Musk ha cambiato il suo nome su Twitter in “Elona” (e cosa c’entra la guerra in Ucraina)

Call me Elona Musk. Dopo la boutade – perché di questo si tratta – social dei giorni scorsi, con il guanto di sfida (fisica) lanciata dal fondatore di Tesla e Ceo di SpaceX a Vladimir Putin, si sta consumando una paradossale battaglia dialettica parallela alla guerra in Russia. Il protagonista, come spesso gli capita, è proprio Elon Musk che – dopo quella dichiarazione social – è finito nel mirino delle critiche e degli attacchi smodati da parte dei fedeli alleati del Presidente russo. E ora, proprio rispondendo a uno di quelle “offese”, ha deciso di modificare il suo nome su Twitter.

LEGGI ANCHE > Elon Musk sfida Putin, quanto può valere questo guanto gettato sui social?

Una inutile lotta testosteronica che si sta consumando sui social. Tutto è partito da una dichiarazione, pubblicata su Telegram, del leader ceceno Ramzan Kadyrov – alleato di Vladimir Putin – che ha ironizzato su quel guanto di sfida fisica lanciato – sempre via Twitter – da Elon Musk nei confronti del numero uno del Cremlino.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

E in quel post sulla famosa applicazione di messaggistica istantanea, Kadyrov si era espresso così:

«Elon Musk ti do un consiglio: non confrontare la tua forza con quella di Putin.Siete in due categorie molto differenti. E non si tratta nemmeno di arti marziali o judo. Immaginati invece di stare nell’angolo rosso di un ring di boxe, da uomo d’affari e twittatore compulsivo; mentre Putin è all’angolo blu, uomo politico e stratega, che inspira timore reverenziale in Occidente e negli Stati Uniti. Vladimir Vladimirovich potrebbe sembrare antisportivo battendoti a morte, visto che sei un avversario debolissimo. Prima devi pompare quei muscoli in modo da poter passare dalla gentile (effeminata) Elona alla brutale Elon di cui hai bisogno essere».

Il tutto condito da “consigli” su come aumentare la propria massa muscolare seguendo gli allenamenti dell’esercito ceceno.Una provocazione volgare a cui il fondatore di Tesla ha voluto rispondere.

Elona Musk, perché Elon Musk ha cambiato nome su Twitter

Sempre attraverso il suo profilo Twitter, Musk ha scritto: «Grazie per l’offerta, ma un allenamento così eccellente mi darebbe troppo vantaggio. Se lui (Vladimir Putin, ndr) ha paura di combattere, acconsentirò a usare solo la mia mano sinistra. E non sono nemmeno mancino». Poi la scelta di cambiare il suo nome social in Elona Musk. Insomma, una vera e propria guerra dialettica per mostrare – non a caso – i muscoli. Un confronto privo di senso e inutile. Mentre in Ucraina continuano le aggressioni russe ai danni dei civili e proseguono i bombardamenti che stanno lasciando una lunga e continua scia di sangue.

(foto IPP/zumapress)