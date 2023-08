Cosa cambierebbe per Twitter e per gli utenti di Twitter (ormai X) con il piano di Elon Musk di togliere lo strumento Blocca sulla piattaforma?

Cosa significherebbe, per Twitter, non avere più lo strumento “Blocca”?

Elon Musk ha annunciato che ha intenzione di togliere lo strumento Blocca dall’ormai ex #Twitter. Come sua abitudine, la questione è stata sollevata rispondendo a qualcuno su Twitter. Da quel momento in poi i pareri e le analisi di utenti più o meno esperti sulla rimozione del blocca Twitter si sono accumulati, evidenziando – in moltissimi casi – come levare questo strumento lasci la via libera a spam, troll, molestatori online e a chi diffonde disinformazione in maniera organizzata, con vere e proprie reti di bot.

Musk e la sua opinione sul blocca Twitter

Oltre a questo, c’è un’altra questione cardine che riguarda la distribuzione dell’applicazione. Gli app store come Google Play o lo store della Apple puntano da sempre a tutelarsi permettendo – tra le altre cose – di scaricare piattaforme che rispettino regole ben precise quando propongono contenuti generati dagli utenti. In entrambi i casi la possibilità di bloccare gli utenti per difendersi da contenuti molesti è conditio sine qua non.

D’altro canto, come abbiamo avuto modo di osservare negli anni – e come molti di noi hanno sperimentato – la possibilità di bloccare qualcuno, applicando la restrizione più ampia possibile, ci permette non solo di evitare le molestie ma anche le conseguenze che, a livello psicologico, azioni come il cyberbullismo possono comportare

Sulla rimozione o meno del tasto “Blocca” su Twitter, comunque, c’è parecchia confusione. Musk stesso, dialogando con gli utenti su X, ha dimostrato – nella giornata in cui si sono accumulati nuovi tweet sul tema – di avere in mente non una rimozione totale del blocco ma, per esempio, un Strong Mute, ovvero una sorta di blocco depotenziato e non assoluto come quello che siamo stati abituati a conoscere fino ad oggi.