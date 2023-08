Qual è la differenza tra bloccare e silenziare un utente su Twitter?

Cosa vuol dire e come si fa a bloccare su Twitter? E silenziare su Twitter? Per capire bene di che cosa si tratta e, soprattutto, quali sono le differenze occorre guardare il regolamento sul centro assistenza del social. La recente decisione di Elon Musk di eliminare il tasto blocca e tutte le possibilità che ne conseguono ha aperto un accesa discussione sullo stesso X, con molti utenti che sollevano il problema principale: come si farà, da adesso in poi, a fermare l’azione di account falsi o dei bot? O, ancora, a evitare che disinformazione e odio proliferino sul nostro account per tutti coloro che hanno grossi volumi di interazioni da gestire?

UPDATE Come anticipavo giorni fa il blocco sarà convertito in uno #StrongMute questo però NON impedirà l’interazione (reply, quote,DM) Il problema quindi resta serve uno strumento di #blocco che protegga da molestatori, truffatori e bot E lo #StrongMute non è sufficiente pic.twitter.com/x1mr6nJB6P — Claudia Giulia  (@CIaudiaGiulia) August 21, 2023

Elon Musk, per ora, sembra voler sostituire lo strumento Blocca con lo strumento Strong Mute che – però – comunque non impedirebbe alla persona colpita di interagire coi contenuti di chi sfrutta lo strumento e di inviargli DM.

Cosa vuol dire bloccare su Twitter

«Il blocco è una funzione che ti aiuta a controllare le tue interazioni con altri account su Twitter. Puoi utilizzarla per impedire a determinati account di contattarti, vedere i tuoi Tweet e seguirti»: questa, in breve, la definizione data dallo stesso Twitter su quella che, fino ad oggi, è stata una funzione imprescindibile per il social (imprescindibile anche, tra le altre cose, per essere presenti su piattaforme di distribuzione come Apple Store e Google Play Store).

In sostanza, quindi, per come l’abbiamo conosciuto finora il pulsante blocca ha impedito agli utenti bloccati di seguirvi, rintracciare i vostri tweet, visualizzarli quando sono connessi (tranne nei casi in cui venite segnalati o quando sono i vostri tweet che li menzionano), inviare DM. Oltre a questo, a un account bloccato viene tolta anche la possibilità di visualizzare i follower e gli elenchi di follower, i mi piace e di interagire con il vostro account tramite tag a foto aggiunte e inserimento negli elenchi creati. Agli account che vengono bloccati non arriva nessuna notifica del blocco.

Come si fa a silenziare su Twitter

Passiamo ora, invece, alla funzione che dovrebbe – secondo quanto affermato da Musk – rimanere disponibile: quella di silenziare gli account su Twitter. Partiamo da cosa vuol dire silenziare qualcuno: «La funzione Silenziare ti consente di rimuovere dalla cronologia i Tweet di un account senza bloccarlo o smettere di seguirlo». Anche in questo caso, chi viene silenziato non viene informato dell’avvenimento

Cosa comporta silenziare? Che gli account silenziati possono seguirti e tu puoi seguirli; questo potrà continuare a mandarti DM ma non arriveranno più notifiche sull’account silenziato. Anche nel caso degli eventi, essi non appariranno più in esplora. Nel caso di account silenziati che segui, risposte e menzioni saranno visibili tra le notifiche ma i tweet da lui pubblicati saranno rimossi dalla cronologia principale.

Quali sono le differenze tra bloccare e silenziare su Twitter?

In primis, chi viene bloccato può capire di essere stato bloccato visitando il profilo di chi lo ha bloccato. Diversamente, chi viene silenziato non avrà modo di capirlo poiché la funzione Silenzia è invisibile. Come viene spiegato sempre nel centro dedicato su Twitter, silenziare un account è un ottimo modo per restare in contatto con persone delle quali, però, non vi interessa vedere tutti i tweet. Silenziando si continuano infatti a ricevere tutte le notifiche quando di viene menzionati o quando si ricevono DM. Quale è la differenza con il blocco? «Il silenziamento è diverso dal blocco o dallo smettere di seguire: gli account che hai silenziato non hanno alcun modo di sapere che li stai silenziando», spiega Twitter stesso.

Passando al blocco, invece, è evidente come questa azione sia più incisiva e volta a limitare la possibilità dell’account bloccato di interagire con il tuo. A cosa serve? A differenza dell’azione Silenzia, che non è di certo utile per gestire interazioni indesiderate, l’azione Blocca fa proprio questo: permette di gestire in maniera più o meno efficace le interazioni indesiderate da tutti quegli account con i quali non si vuole interagire.