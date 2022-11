Elon Musk non sarà il CEO di niente (men che meno di Twitter)

La partenza di Elon Musk come nuovo proprietario di Twitter non è stata delle migliori. Licenziamento di una parte corposa della forza lavoro, controversie con i giornalisti e con gli utenti rigorosamente via social network, decisioni prese e poi ritirate su Twitter Blue, aumento dei costi per gli utenti, profili che possono ottenere la spunta blu di profilo verificato che, alla fine, non sono nemmeno delle persone in carne e ossa. Adesso, tutto questo rumore seguito all’ingresso trionfale nel quartier generale di Twitter con un lavandino in mano, si sostanzia in una nuova affermazione che sicuramente farà discutere: Elon Musk non ha intenzione di diventare CEO del social network.

LEGGI ANCHE > Com’è andato l’esperimento di Paolo Attivissimo nelle vesti di “Elon Musk” su Twitter

Elon Musk non sarà CEO di Twitter, la decisione

Elon Musk lo ha detto nel corso di un’udienza in tribunale che riguarda Tesla, in realtà, e lo ha fatto capire – come al solito – a modo suo: «Il CEO – spiega nella sua testimonianza – è spesso visto come un ruolo incentrato sul business, ma in realtà il mio ruolo è molto più quello di un ingegnere che sviluppa tecnologia e si assicura che sviluppiamo tecnologie rivoluzionarie e che abbiamo un team di ingegneri incredibili che possono raggiungere quegli obiettivi». Questa frase era riferita a cosa succede in questo momento in Tesla, ma è stata completata anche dall’affermazione in base alla quale Musk ha riferito che il suo ruolo apicale in Twitter sarà del tutto provvisorio e che, in futuro, dimezzerà la quantità di tempo dedicata al social network.

Allo stesso tempo, Elon Musk si è difeso dall’accusa di aver impiegato in maniera indebita dei lavoratori di Tesla su Twitter. Il proprietario del social network ha detto che questa attività era stata fatta esclusivamente su base volontaria e che, in ogni caso, riguardava una porzione davvero ridotta di dipendenti di Tesla che, su base volontaria e fuori orario di lavoro, avrebbero potuto anche occuparsi di Twitter.