I dipendenti che hanno criticato Elon Musk nei gruppi Slack di Twitter sono stati licenziati

«I dipendenti che hanno criticato Elon Musk nei canali Slack di Twitter sono stati licenziati durante la notte tramite e-mail. “Siamo spiacenti di informarti che il tuo rapporto di lavoro termina con effetto immediato”, gli viene detto via e-mail. “Il tuo comportamento recente ha violato la politica aziendale”»: questo il primo tweet di un lungo thread condiviso dall’ideatore di Platformer (progetto che si occupa di dare news relative alle Big Tech e alla democrazia) e co-host per un programma del New York Times. Sotto il tweet è iniziata un’accesa discussione sul fatto che chi critica Musk viene licenziato e si accumulano gli screen della mail in questione e le testimonianza dirette o indirette di quanto sta succedendo.

NEW: Employees who have criticized Elon Musk in Twitter’s Slack channels were fired overnight over email. “We regret to inform you that your employment is terminated immediately,” they’re being told over email. “Your recent behavior has violated company policy.” — Casey Newton (@CaseyNewton) November 15, 2022



Chi critica Musk sulle chat aziendali viene licenziato da Twitter

Non è chiaro a quante persone sia capitato – nel corso della notte – di ricevere una mail che indica la fine del rapporto di lavoro immediata per violazione delle politiche aziendali ma si parla di un numero di dipendenti che va da 10 a 20. Tutto questo – come giustamente fa notare anche Casey Newton – in un ambiente, quello di Twitter, in cui i dipendenti sono sempre stati incoraggiati a fare critiche costruttive (il motto è sempre stato “Comunicare senza paura per creare fiducia”).

Una prassi che i lavoratori si sono sentiti sicuri ad adottare, permettendosi di criticare la nuova gestione, ma che – a quanto pare – non ha più ragione di essere in quello che sta diventando il Twitter di Musk. «Nessun codice di condotta interno è cambiato da quando Elon è subentrato – sottolinea Newton – Quindi tutto questo è di punto in bianco».

Il testo della mail ricevuta dai dipendenti Twitter colpevoli di aver criticato la gestione Musk di Twitter è stato diffuso sulla piattaforma.

Free speech!!! as long as you don’t criticize Twitter daddy — Ms June (@mschief_nft) November 15, 2022

«Libertà di parola!!! – si sfogano sulla piattaforma – Finché non critici Twitter daddy», in riferimento a Musk e a quanto ha sempre sostenuto, quel voler garantire una maggiore libertà di parola.

Le scuse di Musk senza giustificazioni

I would like to apologize for firing these geniuses. Their immense talent will no doubt be of great use elsewhere. — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

In risposta a uno dei numerosi account che stanno parlando della vicenda, Musk è intervenuto lavandosene sostanzialmente le mani e utilizzando una formula che può apparire ironica: «Vorrei scusarmi per aver licenziato questi geni. Il loro immenso talento sarà senza dubbio di grande utilità altrove.».