Il CEO di Twitter ha detto che Elon Musk ha deciso di non far parte del board del social

Sembra un gioco delle parti che, tuttavia, fa sempre bene al chiacchiericcio geopolitico e all’economia dei Big Tech. Pare che Elon Musk abbia fatto marcia indietro rispetto alla sua precedente decisione di unirsi al board di Twitter. Una mossa che è stata svelata dall’attuale CEO dell’azienda proprietaria di uno dei social media di maggior successo al mondo, Parag Agrawal che qualche mese fa ha preso il posto del fondatore di Twitter Jack Dorsey. In un tweet Agrawal ha spiegato che non ci sarà, almeno nel breve periodo, la presenza di Elon Musk al tavolo che conta, ai piani alti della compagnia.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Elon Musk e Twitter, l’altra mossa a sorpresa

Lo statement di Parag Agrawal non chiude definitivamente le porte all’ingresso di Musk all’interno della società – cosa, tra l’altro, già avvenuta con l’acquisto di oltre il 9% delle quote -: va letto fra le righe. «Io e il board – ha detto Agrawal – abbiamo discusso molto del fatto che Elon potesse unirsi a noi ed eravamo molto contenti di questa prospettiva. Eravamo anche a conoscenza dei rischi. Abbiamo annunciato nella scorsa settimana che Elon sarebbe entrato nel board e la sua carica sarebbe iniziata il 9 aprile scorso. Tuttavia, nella stessa mattinata Elon ha condiviso con noi la notizia che non sarebbe entrato nel board. Elon è il nostro azionista più importante e restiamo aperti a questo tipo di soluzione».

Al di là delle dichiarazioni di facciata e di tutto quello che ne deriverà, dietro al mancato ingresso di Elon Musk nel board di Twitter potrebbe nascondersi l’idea di diventare ancora più influente all’interno della società. Ma non si escludono nemmeno delle polemiche che sarebbero sorte in seguito all’attivismo di Musk, sia nel proporre cambiamenti storici alla piattaforma (ad esempio, rendere possibile la modifica dei tweet) oppure quella di trasformare il quartier generale di Twitter in un grande rifugio per senzatetto. Anche questa mattina (ora italiana), in seguito all’annuncio di Parag Agrawal, Musk non ha esitato a rispondere su Twitter: una semplice emoji che si porta la mano alla bocca. Il tweet, che stava avendo al solito molto successo, è stato tuttavia rimosso dallo stesso autore.

Il fatto stesso che Parag Agrawal abbia condiviso lo statement anticipando che tutto ciò che era scritto all’interno era «quello che poteva condividere» sulla vicenda fa capire che c’è stato un dietro le quinte abbastanza infuocato. All’interno del board di Twitter, Elon Musk – nonostante il suo peso – avrebbe dovuto fare gli interessi della società. Possibile che questa indicazione sia stata troppo limitante per lo stesso Musk e, adesso, non si escludono mosse a sorpresa come, ad esempio, l’acquisizione completa di Twitter.

