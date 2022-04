I sostenitori di Donald Trump chiedono a Elon Musk di ripristinare l’account Twitter dell’ex presidente

Trump, Twitter e Musk: i sostenitori dell’ex presidente chiedono al fondatore di Tesla di ripristinare l’account Twitter di Trump. Numerose le richieste di questi tramite tweet a seguito dell’acquisizione, da parte di Musk, di una partecipazione della piattaforma pari al 9,2%, quota che lo ha subito reso il maggiore azionista di Twitter.

Leggi anche > Musk non si ferma un attimo: oggi chiede agli utenti di Twitter se desiderano il pulsante «edit»

È di qualche giorno fa la voce secondo cui Musk starebbe pensando ad un suo social network in alternativa a Twitter poiché quest’ultimo non rispetterebbe «il principio della libertà di parola», mentre è di poche ore fa il sondaggio lanciato ai suoi seguaci circa l’introduzione del pulsante «edit» nei post di Twitter. Elon Musk è sempre al centro di numerose news e polemiche ed ora è il destinatario della richiesta dei sostenitori, conservatori, di Trump, che lo starebbero invitando a restituire il profilo Twitter all’ex presidente. La richiesta è intervenuta, ovviamente, a seguito dell’acquisizione delle azioni della piattaforma social da parte di Musk. Nei giorni scorsi, comunque, il ricchissimo imprenditore si era fatto sentire twittando più volte per criticare le regole di moderazione dei contenuti su Twitter e, in una di quelle occasioni, aveva lanciato un sondaggio agli utenti sulla necessità di creare un nuovo ed alternativo social network. Il 25 marzo domandava, poi, ai suoi followers se Twitter garantisse il principio secondo cui la libertà di parola è essenziale in una «democrazia funzionante». Dei circa 2 milioni di utenti che hanno risposto al sondaggio, il 70,4% rispondeva negativamente.

Da quando Musk è diventato il maggiore azionista di Twitter, hanno iniziato a diffondersi le richieste degli utenti di ripristinare l’account di Trump. Ieri, per esempio, l’autrice conservatrice Brigitte Gabriel ha twittato: «Ottimo lavoro Elon Musk! Ora reintegra il presidente Trump!» perché il mondo sarebbe un luogo sicuro con Trump su Twitter.

The world is a safer place with President Trump on Twitter!

Ma anche la rappresentante GOP Lauren Boebert del Colorado ha detto la sua: “Ora che @ElonMusk è il maggiore azionista di Twitter, è tempo di revocare la censura politica. Oh… e RIPORTATE TRUMP!», mentre il candidato repubblicano Errol Webber «America First» ha dichiarato che «tutti» coloro che sono stati esclusi da Twitter, dovrebbero essere reintegrati.

Now that @ElonMusk is Twitter’s largest shareholder, it’s time to lift the political censorship.

.@ElonMusk is now the largest shareholder of Twitter.

Time to get this platform back to its former glory.

Step one – bring back President Trump!

Step two – give everyone who has been banned a second chance.

Step three – end all forms of political and other censorship.

— Errol Webber (@ErrolWebber) April 4, 2022