Twitter nominerà Elon Musk nel suo consiglio di amministrazione

Musk nel cda di Twitter. Secondo un deposito presso la «US Securities and Exchange Commission», Twitter sta nominando Elon Musk, CEO di Tesla, nel suo Consiglio di Amministrazione. Musk dunque assumerà il ruolo di direttore di classe II fino al 2024. Questa posizione potrà essere utilizzata come misura anti-acquisizione; infatti, l’imprenditore non potrà acquisire più del 14,9% delle azioni di Twitter. La decisione di far entrare Musk nel consiglio di amministrazione della piattaforma sembra, da un lato, legata a coinvolgerlo nelle attività della stessa ma, dall’altro, ad attenuare il rischio che l’imprenditore possa aumentare la propria quota all’interno della società.

Leggi anche > Elon Musk ha acquistato il 9,2% delle azioni di Twitter diventandone il maggior azionista

Giornate movimentate per il ricco imprenditore. Solo ieri Musk annunciava di aver acquisito una quota pari al 9,2% della piattaforma social Twitter, nonostante le sue recenti lamentele sulla mancanza di libertà di parola sulla stessa. Questa acquisizione ha reso Musk il maggiore azionista individuale della società. Poco dopo, l’imprenditore è intervenuto nuovamente tramite un tweet-sondaggio per domandare ai propri followers se desiderano che Twitter introduca il pulsante di modifica («edit») dei post. Agrawal, amministratore delegato di Twitter, ha risposto al sondaggio di Musk ricordando ai suoi seguaci che «le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti», invitando gli utenti a «votare con attenzione».

Attraverso due successivi tweet, Parag Agrawal, CEO della piattaforma, conferma la nuova carica di Musk nel consiglio di amministrazione. Agrawal definisce Musk «sia un credente appassionato che un intenso critico del servizio», aggiungendo che apporterà «un grande valore al nostro consiglio».

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter , and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon!

Musk risponde dal suo profilo Twitter dichiarando di non vedere l’ora di lavorare con Parag e «di apportare miglioramenti significativi a Twitter nei prossimi mesi!»

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

Nel report della «UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION», si legge che «la Società nominerà il signor Musk nel Consiglio di amministrazione della Società (the «Board») per ricoprire il ruolo di amministratore di Classe II con un mandato che scadrà all’Assemblea annuale degli azionisti della Società del 2024», aggiungendo che «finché il Sig. Musk farà parte del Consiglio e per i 90 giorni successivi, il Sig. Musk non diventerà, da solo o come membro di un gruppo, il beneficiario effettivo di oltre il 14,9% delle azioni ordinarie della Società in circolazione in tale momento, inclusa a tal fine l’esposizione economica tramite titoli derivati, swap o operazioni di copertura».

Interviene anche Jack Dorsey, che ha lasciato la sua carica di CEO di Twitter a novembre 2021, ma che rimarrà nel consiglio ancora fino a maggio 2022 -. Dorsey si dichiara «felice» che Musk si unisca al consiglio di Twitter aggiungendo di essere preoccupato «profondamente del nostro mondo e del ruolo di Twitter in esso». Secondo Dorsey, Parag e Elon sono dei leader di cuore e diventeranno una «squadra incredibile».

I’m really happy Elon is joining the Twitter board! He cares deeply about our world and Twitter’s role in it.

Parag and Elon both lead with their hearts, and they will be an incredible team. https://t.co/T4rWEJFAes

— jack⚡️ (@jack) April 5, 2022