Arrivano “Elle E Enne”, i nuovi Me contro Te

Si chiamano Elle E Enne la nuova coppia acchiappa like e consensi dai bambini che potrebbero sostituire i «Me contro te». Grazie a semplici gag, Elle E Enne (che nella vita sono Luca Cloblizch e Natalia Gemmano, due giovani attori cresciuti nei mini- club dei villaggi turistici) insegnano ai più piccoli a non aprire la porta agli sconosciuti, a tenere al corrente di tutto (in particolar modo di quello che succede nei social network) i propri genitori, a non rispondere a messaggi di sconosciuti e a lottare fino in fondo per raggiungere i propri obiettivi.

“Imparare divertendosi” è stata la linea principale di cui si è tenuto conto nel processo creativo che ha caratterizzato questa nuova e fantasiosa web series in grado di stimolare l’innata creatività dei bambini. Inoltre, farlo in assoluta sicurezza il diktat fondamentale: per questo tutta la fase produttiva: dai testi, alle ambientazioni, è stata supervisionata da un team di educatori, psicologi e di esperti del web. Il rapporto fra bambini e web, complici purtroppo i sempre più frequenti casi di cronaca, è al centro da tempo di un dibattito che vede contrapposte tesi diverse, compresa anche l’idea di vietare per legge l’uso degli smartphone ai minori di 13 anni come ha fatto TikTok. A curare la crescita del duo di ragazzi ci ha pensato ‘La Casa Rossa’, una giovane casa di produzione cinematografica romana.

Elle E Enne, i nuovi Me contro Te

La serie ha debuttato il 9 febbraio, in coincidenza con il Safer Internet Day e a due giorni dalla giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, in un apposito canale YouTube. I video per bambini, oggi, spopolano su YouTube con: challenge, vlog e daily routine. Ma l’obiettivo principale di questa nuova serie è creare un canale “sicuro” che si differenzi dagli altri, che porti divertimento e tranquillità, ma soprattutto che riesca a trasmettere piccoli concetti educativi ai bambini, pur all’interno di un contesto ludico.

Educare e insegnare

Per le sue caratteristiche e finalità, il progetto è stato sposato da Giochi Preziosi, azienda leader del mercato italiano dei giocattoli. Nella serie Elle E Enne dovranno impedire ad uno scienziato cattivo di impossessarsi di tutti i giocattoli del mondo e lo faranno con coraggio e prudenza, esortando sempre i loro piccoli spettatori ad avere comportamenti ‘sicuri’, non accettare challenge (le sfide online che sono state purtroppo protagoniste di episodi tragici) che non siano di puro gioco e divertimento e ad informare sempre e comunque i genitori.