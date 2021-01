Eleonora Rocchini contro Instagram: «Posterò all’infinito il mio video di nudo, contro il proibizionismo del social»

La polemica del giorno contro Instagram è stata servita da Eleonora Rocchini, una influencer toscana, ex del programma Uomini e Donne, da oltre un milione di followers. Per una sua campagna pubblicitaria per una casa di moda, infatti, ha postato uno spezzone di un video caratterizzato da scene di nudo artistico. Nonostante ciò, i suoi video – che avevano raggiunto un numero importante di visualizzazioni – erano stati in un primo momento eliminati dal social network acquistato da Mark Zuckerberg.

Eleonora Rocchini e la polemica per la censura di Instagram

Una mossa che alla Rocchini è sembrata inaccettabile. Tuttavia, l’influencer ha continuato a pubblicare il video su Instagram e continuerà a ripubblicarlo anche se dovesse essere cancellato per l’ennesima volta. Una prova di forza che l’ex tronista di Uomini e Donne ha motivato in questo modo: «Io e tutto il mio staff siano scioccati del fatto che su Instagram vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi siamo liberi comunque di mostrarci. Credo che ci sia differenza tra mostrare il corpo e fare la maiala e dato che su Instagram ci sono tante maialine che non vengono censurate e il post di Eleonora viene censurato, io starò da oggi fino a tre giorni a postarvelo à gogo, Instagram mi deve bloccare, mi deve eliminare il profilo».

La questione del nudo su Instagram è estremamente border-line. Le decisioni del social network, spesso, si basano sulle segnalazioni degli utenti e anche in questo caso, probabilmente, si è verificato un episodio simile. Eleonora Rocchini, tuttavia, ha voluto lo stesso intraprendere una battaglia contro quello che lei stessa ha definito «proibizionismo».