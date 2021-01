Il nuovo riferimento social per Salvini sulla scuola è Er Faina

Per evitare possibili fraintendimenti, nel corso di una diretta Instagram, Matteo Salvini non soltanto ha utilizzato il nome di battesimo del suo interlocutore, ma anche il suo ormai famosissimo (soprattutto sui social network) soprannome: Damiano Er Faina. Già perché, nel corso delle ultime ore, si è registrato un curioso gemellaggio su Instagram. Matteo Salvini e Er Faina si sono scambiati messaggi al miele a colpi di Instagram Stories. Significativo che il leader della coalizione di centrodestra che guida l’opposizione si ritrovi ad avere, ad esempio sul tema della scuola su cui Er Faina sta insistendo molto sin dalla fine del periodo estivo, la stessa linea dell’influencer romano Damiano Coccia.

Salvini e Er Faina, i messaggi su Instagram

Er Faina – come riportato dalla pagina SocialBoom – aveva, anche a inizio 2021, criticato pesantemente la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, soprattutto per la sua ferma convinzione di voler riaprire le scuole il 7 gennaio, possibilmente al 50% in presenza (e 50% con la DaD) e con orari non convenzionali (la possibilità di una fascia pomeridiana). Er Faina aveva espresso il suo solito punto di vista, il disaccordo e anche qualche parola pesante come “schifo” e “monnezza”, oltre all’immancabile vaffa finale: «Fidateve – ha detto con il suo pronunciato accento romano – che tra ‘na settimana massimo abbassano ‘a seranda».

Ovviamente, le sue opinioni sono state divisive e più di qualcuno ha usato gli insulti per rispondergli. In precedenza – questo è l’altro tassello della vicenda – Er Faina aveva manifestato solidarietà a Salvini per gli insulti ricevuti dal politico della Lega. Per questo, a inizio anno, Matteo Salvini è intervenuto in diretta Instagram per esprimere solidarietà nei confronti dell’influencer: «Damiano, Er Faina – ha lanciato così il suo appello Salvini -: auguri a te. Ragazzo, non ti conosco di persona. Ogni tanto vengo sulla tua pagina e vedo che c’è tanta gente che ti vuole bene, ma anche tanta gente che usa la solita sequela di insulti. Ecco, che questo 2021 sia utile per un momento di riflessione e di costruzione».

Sicuramente una posizione sui generis e figlia della strategia comunicativa del leader della Lega che ammicca sempre di più al pubblico degli influencer per cercare un facile consenso. Ma così facendo si appiattisce anche sulle loro posizioni. Un po’ poco se – come dice il suo collega di partito Giancarlo Giorgetti – dovrà ambire a diventare uno statista per varcare il portone di Palazzo Chigi.