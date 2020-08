Tommaso Zorzi a Er Faina: «Dai porti arriva chi scappa da guerre, non chi vuole limonare al Praja di Gallipoli»

Quanto affermato da Damiano Er Faina nel video che ha sollevato tante polemica ricevendo, tuttavia, anche oltre mezzo milione di mi piace è contestabile in mille modi diversi. Uno dei contestatori – che ha deciso di esporsi pubblicamente tramite i proprio social – è Tommaso Zorzi. L’influencer ha deciso di commentare quanto detto dal romani e di fare un appello preciso ai suoi follower e non solo, chiedendo loro di pensare con le proprie teste e di non seguire personaggi del genere senza ragionare seriamente sulle implicazioni di ciò che dicono.

LEGGI ANCHE >>> Damiano Er Faina e il video delle polemiche: «Avete chiuso le discoteche? Nun v’azzardate a riaprire le scuole»

«Er Faina fa sui social quello che fanno certi politici»

“Tommaso Zorzi”:

Per la sua risposta al video di Damiano Er Faina

pic.twitter.com/vUdTZCS3Cp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 18, 2020

«Ci tenevo a fare questo video per chiarire un attimo la situazione Er Faina», esordisce Zorzi, sottolineando che «quello che fa sui social è esattamente quello che fanno certi politici: urla, sbraita per alzare il consenso dell’italiano medio del popolino con informazioni spesso false o comunque incorrette o imprecise». Il messaggio di Zorzi è chiaro: «Nessuno ce l’ha con i giovani, questa cosa non è mai stata detta».

Il paragone tra discoteche, scuole e porti

Tommaso Zorzi fa la lista delle informazioni sbagliate di Er Faina: «Chiudete le discoteche allora chiudete anche le scuole: forse nelle scuole si riesce a mantenere sia la distanza che l’uso delle mascherine un pochino meglio che in discoteca. Allora andiamo a ballare nei porti, perché i porti sono aperti. Dai porti arriva gente che scappa da guerre e non gente che vuole andare a limonare al Praja di Gallipoli». Infine l’appello: «Il rumore sveglia chi dorme, non sveglia chi è già sveglio. Siate esseri pensanti e non lasciatevi abbindolare da questi personaggi».