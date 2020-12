Salvini su Twitter ha la certezza che il 2021 sarà un anno migliore per tutti

Quanto vorremmo, per una volta, essere d’accordo con il leader della Lega. Matteo Salvini e gli auguri di fine anno sono ormai un classico dei social network: foto con ritratto in primo piano e post carico di speranza e di fiducia per la ricorrenza. Tuttavia, visti i 365 giorni che abbiamo trascorso e viste le tante incertezze – prima ancora sul piano sanitario, poi su quello politico – che stiamo per vivere nei prossimi mesi, tanto ottimismo sembra addirittura una forzatura. Anche perché, lo sappiamo, i social network non perdonano ed è un attimo a screenshottare questo tweet e a tirarlo fuori casomai le cose non dovessero andare per il verso giusto.

Salvini e gli auguri, il suo tweet

Mamma mia che anno terribile, la speranza (anzi la certezza) è che il 2021 sarà un anno migliore per molti, anzi per tutti. Che aggettivo usereste per definire questo 2020 che va (per fortuna) a chiudersi? pic.twitter.com/8cuhu6pra1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 31, 2020

Mettendo al bando la prudenza e la scaramanzia (tutta italiana) nel parlare di certi argomenti, il leader della lega si dice certo (usa proprio la parola certezza) che il 2021 sarà un anno migliore per molti. Anzi, di più. Un anno migliore per tutti. Un concetto di universalità che fa storcere qualche naso e fa fare qualche gesto apotropaico ai suoi followers a cui chiede che aggettivo usereste per definire questo 2020 che va a chiudersi?

Le sfide che attenderanno Salvini in questo 2021 sono tante. Non ultima quella della gestione – dalla sponda dell’opposizione questa volta – di una sempre più probabile crisi di governo. Questa volta, non gli sarebbe perdonato un nuovo errore, anche se – stando ai sondaggi – il leader della Lega deve rincorrere e non è più in quella solida posizione di pole position che aveva, ad esempio, nel 2018. Il tutto, poi, nella lotta più globale contro la pandemia: bisognerà avere, ad esempio, una posizione ben definita sull’argomento dei vaccini. Non è un caso, forse, che su quest’ultimo punto, il leader della coalizione di opposizione non abbia messo il dito nella piaga rispetto alle diverse critiche che – negli ultimi giorni dell’anno – hanno raggiunto il governo.

Le “previsioni” di Salvini via Twitter, in ogni caso, non sono il massimo dell’attendibilità, dal momento – ad esempio – che spesso è capitato vedere sue fotografie con la maglia o la sciarpa del Milan (squadra di cui è tifoso) prima di una partita, per assistere puntualmente a una prestazione non proprio da incorniciare dei rossoneri. Speriamo che, invece, questa volta ci abbia preso. Anche noi abbiamo tutta la voglia del mondo di prendere questo tweet e di buttarlo nel grande dimenticatoio dei social network, insieme a tante cose cattive del 2020. Ritirarlo fuori, infatti, non avverrebbe certo per un buon motivo.