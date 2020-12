La leghista Leoncini e i danni collaterali dei consigli comunali in streaming | VIDEO

Informarsi sui social a mo’ di «me l’ha detto mio cuggino» (alert per i grammar-nazi: la doppi ‘g’ è voluta). È la storia di Eleonora Leoncini, consigliera comunale della Lega a San Casciano, in provincia di Pisa. E il suo lavoro non si ferma qui: la politica è anche la responsabile del Carroccio in quel del Chianti. Insomma, un ruolo di spicco pur partendo da una provincia toscana. E lei ha avuto l’ardire di pronunciare, durante la diretta streaming del consiglio comunale, la seguente frase: «Le immagini dei camion di Bergamo con le bare sono una fake news».

Il fatto che il consiglio comunale, per via dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, sia andato in streaming ha inevitabilmente amplificato la portata di questa dichiarazione (che si basa sul nulla). Come già accaduto tante volte in questo lungo e difficile anno. Ma quella frase fa male ed è un insulto a chi ha perso un parente o un caro per durante questa tragedia immane.

La leghista che nega le immagini dei camion di Bergamo

«Sul discorso dei camion di Bergamo è una fake news che è stata pubblicata perché erano foto scattate in passato, quindi non mi dilungo ulteriormente». Forse, invece, la cosa ideale sarebbe stata il dilungarsi. Evidentemente, però, la consigliera della Lega a San Casciano preferisce abboccare a quel che legge sui social complottisti e negazionisti. Eppure, poi, ha provato anche a difendersi passando all’attacco.

Eleonora Leoncini e l’arrampicata sugli specchi

Poi, nel tentativo di smentire il video – che, per definizione, non può mentire – Eleonora Leoncini tenta una clamorosa arrampicata sugli specchi su Facebook.

Peccato che le foto dei camion in uscita da Bergamo con le bare contenenti le vittime del Covid durante la prima ondata siano reali. Poi è vero che sono circolate anche altre immagini fake, ma il riferimento fatto dalla consigliera leghista è proprio a quei camion militari. E il suo tentativo di giustificarsi e attaccare è coperto dal rumore delle unghie nel tentativo di arrampicarsi sugli specchi.