Cosa ne pensa Confindustria delle parole del Presidente della sezione di Macerata?

Non un ‘chissenefrega’, ma un molto più natalizio ‘Amen’. Da alcuni mesi a questa parte, dopo lo scotto iniziale e il terrore per la pandemia da Covid, si sta diffondendo il messaggio: i morti fanno parte del gioco, non possiamo fermarci. Sempre molto facile fare queste dichiarazioni quanto in ballo non c’è qualche familiare e conoscente. Il soldo prima di tutto, anche della vita umana. È questa la sintesi del pensiero di Domenico Guzzini. E no, non è un ‘uomo della strada’ incontrato in una piazza. È il Presidente di Confindustria Macerata. E no, non è una frase pronunciata all’interno delle quattro mura della propria abitazione. È una frase pronunciata durante un evento trasmesso in streaming sui canali social e Youtube dell’organizzazione.

Contestualizziamo. Come annunciato dalle pagine Facebook di Confindustria Macerata, lunedì 14 dicembre (dalle ore 17) è andato in scena l’evento online ‘Made For Italy per la Moda’. Tra i partecipanti al dibattito in live streaming c’erano anche il Sindaco del comune marchigiano e il Presidente della Regione.

Domenico Guzzini e la frase choc del Presidente di Confindustria Macerata

Ovviamente il tema principale era quello economico, con molti settori produttivi (non solo locali, ma anche nazionali) toccati da una profonda crisi provocata dalla pandemia e dalle chiusure per contenere la diffusione dei contagi. Ed è proprio parlando del rapporto tra vita delle persone e soldi che Domenico Guzzini ha pronunciato questa frase.

Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: “Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza”. pic.twitter.com/GDsm5cKFXM — Roberto Tallei (@RobTallei) December 14, 2020

«Anche se qualcuno morirà, pazienza»

Un concetto molto forte, ma molto diffuso. Perché non è la prima volta che lo sentiamo da personalità pubbliche: «Come sapete ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente. Questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimettendo nuovamente in ginocchio – afferma Domenico Guzzini -. Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così, secondo me, diventa una situazione impossibile per tutti». Insomma, parole molto chiare. Attendiamo anche un chiarimento di Confindustria e, magari, una dissociazione. E se non sarà così, pazienza.