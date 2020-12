Il giornalista negazionista accusa Repubblica di aver costretto all’abiura la Gismondo (come Galileo)

Mentre Maria Rita Gismondo si definisce «ingenua» per aver partecipato al convegno di AfD al Bundestag e per aver accettato una lunga intervista con Billy Six, il giornalista negazionista tedesco che l’aveva presentata come una delle più importanti scienziate italiane e le aveva fatto dire che i numeri della pandemia in Italia erano falsati e che non c’era certezza di quello che trasportassero i camion militari a Bergamo se la prende con Repubblica e, in modo particolare, con l’inviata in Germania Tonia Mastrobuoni. Dicendo che la Gismondo come Galileo è stata costretta all’abiura.

Billy Six e la Gismondo come Galileo

Sin dalla giornata di ieri, quando la giornalista di Repubblica aveva ripreso la notizia della partecipazione in luglio al convegno, Billy Six aveva attaccato Tonia Mastrobuoni e aveva difeso a tutto campo la stessa Maria Rita Gismondo. Non sapendo, ovviamente, che nel frattempo la giornalista l’aveva contattata per l’intervista comparsa questa mattina su Repubblica, all’interno della quale la Gismondo allontana qualsiasi accusa di negazionismo e si definisce «ingenua» (vabbè…) per aver partecipato a un convegno al Bundestag e per aver accettato di fare quell’intervista con il giornalista negazionista.

Non contento di questo smacco, tuttavia, Billy Six ha continuato ad attaccare, sostenendo che Repubblica si sia trasformata in una sorta di tribunale dell’inquisizione per la stessa Gismondo, costringendola all’abiura un po’ come era successo nel 1633 a Galileo Galilei. «Cattive notizie dall’Italia – scrive su Twitter Billy Six -: 387 anni dopo Galileo Galilei, la virologa milanese Prof. Maria Rita Gismondo dovrebbe revocare domani parti essenziali delle sue scoperte scientifiche su Sars-Cov-2». L’immagine che ha accompagnato questo tweet è eloquente.

Schlechte Nachrichten aus Italien: 387 Jahre nach Galileo Galilei soll morgen die Mailänder Virologin Prof. Maria Rita Gismondo wesentliche Teile ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Sars-Cov-2 widerrufen. (…)https://t.co/N5qF92hgyX

& https://t.co/t3DRTzwl0C ( 🇩🇪, 🇬🇧 ) pic.twitter.com/N9xItu9rMl — Billy Six (@six_billy) December 13, 2020

La Gismondo come Galileo e il «complotto» di Soros

Tra l’altro, questa operazione sarebbe stata – sempre secondo Billy Six – orchestrata dal magnate di origini ungheresi George Soros, di cui la Mastrobuoni sarebbe amica (il giornalista negazionista tedesco ha infatti ripescato una sua vecchia foto – sempre su Twitter – in cui la corrispondente di Repubblica compariva proprio con Soros). Il giornalista tedesco ha affermato: «Ufficiale: Soros intima a Mastrobuoni di agire da inquisitore contro la Gismondo».

Una frase sconnessa dopo l’altra, per cercare di arginare il pentimento di Maria Rita Gismondo dopo l’intervista rilasciata allo stesso Billy Six. La cosa peggiore è – ne siamo convinti – che il binomio Soros-complotto sarà soddisfacente per la sua rete di followers vicini all’estrema destra e convinti che il coronavirus sia un complotto ordito da un presunto ordine mondiale.