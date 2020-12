Il consigliere M5S di Milano tradito dallo streaming

Streaming e M5S, un binomio che – nella politica italiana – sembra nato così. Se non ci fossero stati i pentastellati, forse, le dirette in streaming delle riunioni istituzionali non sarebbero entrate così nell’immaginario collettivo dell’elettorato italiano. Eppure, oggi, un esponente del M5S sembra essere stato tradito proprio da quella stessa tecnologia che ha rappresentato per anni l’asse portante del partito fondato da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio: il consigliere comunale di Milano Gianluca Corrado si è collegato con la sua commissione ambiente, mentre era in bagno a farsi la doccia. Il motivo? Aveva dimenticato di disattivare il video.

Gianluca Corrado e la diretta streaming in commissione a Milano

Poi, possiamo fare mille battute sul fatto che Corrado avesse sbagliato “gabinetto”, passando da quello istituzionale a quello di casa. Ma la spiegazione ufficiale, data dallo stesso Corrado al quotidiano Il Giorno, è stata: «Ieri mattina ero in Tribunale per un’udienza – ha detto Corrado – sono tornato a casa di corsa per seguire la commissione, ho tolto la giacca e la cravatta e mentre seguivo i lavori mi sono dato una sciacquata perché poi dovevo tornare in Tribunale. Per sbaglio ho lasciato la telecamera accesa mentre mi trovavo in bagno. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, ma sinceramente ho visto di peggio».

In ogni caso, il consigliere l’ha definita una “cappellata”, respingendo al mittente le accuse di scarso rispetto istituzionale. Ma casi come il suo – in questo periodo in cui il distanziamento sociale costringe sempre più spesso a realizzare meeting e riunioni (anche a livello politico) su piattaforme di streaming – sono proliferati in questo periodo di pandemia globale. Quello più clamoroso riguarda senz’altro il deputato argentino Juan Ameri che è stato costretto a dimettersi dopo che, in una riunione online del parlamento, era stato sorpreso in atteggiamenti intimi con una donna che si era seduta sulle sue gambe. Ovviamente, il contesto è diverso. Ma il principio è lo stesso: si possono seguire delle riunioni istituzionali facendo altro? E non si tratta di essere semplicemente multitasking.