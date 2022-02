El Salvador punta sull’emissione di bitcoin bond

El Salvador ha ricevuto un downgrade del credito dovuto in parte alla sua adozione di bitcoin e al presidente amante delle criptovalute. È quanto riporta il sito businessinsider.com.



Fitch Ratings ha ridotto il rating creditizio del paese centroamericano a CCC da B-, rendendo il debito di El Salvador ulteriormente spazzatura, un termine che si riferisce a uno status di qualità inferiore a investment grade. Oltre all’adozione delle criptovalute da parte del paese, l’agenzia di rating ha affermato che il suo downgrade riflette una maggiore dipendenza dal debito a breve termine, un pagamento obbligazionario di 800 milioni di dollari in scadenza il prossimo gennaio e una limitata capacità di ottenere altri finanziamenti. El Salvador ha reso bitcoin una forma di moneta a corso legale a settembre e ha annunciato a novembre che avrebbe lanciato un’obbligazione bitcoin di 10 anni da 1 miliardo di dollari tramite Blockstream.

Mentre il paese è diventato popolare per il suo abbraccio al bitcoin, le agenzie di rating sono state meno entusiaste. Il downgrade di Fitch segue una mossa simile rispetto a Moody’s l’anno scorso e un avvertimento del mese scorso che il rischio di insolvenza del paese aumenterebbe se continuasse la sua follia di acquisto di bitcoin. Il presidente Nayib Bukele, noto per aver acquistato bitcoin sul suo telefono con fondi pubblici, ha risposto su Twitter dicendo, in un termine gergale, che al paese non interessa. Nel suo rapporto, Fitch ha affermato che “l’indebolimento delle istituzioni e la concentrazione del potere nella presidenza hanno aumentato l’imprevedibilità delle politiche e l’adozione del bitcoin come moneta legale ha aggiunto incertezza sul potenziale di un programma del FMI che sbloccherebbe i finanziamenti per il 2022-2023”. Un’analisi precedente di Bloomberg ha rilevato che El Salvador ha circa 1.391 bitcoin nelle sue casse e potrebbe aver perso circa 10 milioni di dollari durante la disfatta dei bitcoin quest’anno. Quando il mercato è crollato a gennaio, Bukele ha detto di aver “comprato il calo”, aggiungendo 410 bitcoin alla scorta di El Salvador per $ 15 milioni.

