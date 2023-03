Gli artisti che rivendicano i propri diritti rispetto all’uso dell’AI

Basta fornire un’immagine – non importa da quale database -, basta dare qualche indicazione testuale e basta attendere qualche secondo: diversi sistemi basati sull’intelligenza artificiale saranno in grado di fornire una nuova immagine che, magari, ricalca da molto vicino lo stile di un fumettista, di un artista, di un gallerista. A volte, la copia è talmente fedele da essere quasi spudorata. E questo comporta seri problemi con il copyright. Per questo motivo, quindi, diversi artisti – a livello europeo – si sono messi insieme e hanno costituito l’European Guild for Artificial Intelligence Regulation: si tratta di una associazione che si batterà contro quella che viene definita una violazione dei diritti umani. Ovvero, l’indiscriminato utilizzo delle opere di ingegno degli artisti senza il loro consenso, per produrre immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, in grado di attingere a interi database costruiti con lo scraping online.

EGAIR e la lotta all’intelligenza artificiale da parte degli artisti

Abbiamo preso in considerazione le opinioni degli esperti che hanno lanciato l’iniziativa (a cui aderiscono tantissime realtà italiane, ma anche di carattere europeo) e abbiamo commentato lo stato di avanzamento dell’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte con Alan Fiordelmondo. Inoltre, abbiamo preso in considerazione le attuali normative: quella tutta da scrivere in Europa – il famoso AI Act – e quella che, negli Stati Uniti, è già stata scritta (l’AI Bill of Rights), ma che non presenta le garanzie necessarie né a un livello di privacy, né – tantomeno – a livello di copyright.

Il monografico di Giornalettismo sugli artisti contro l’AI

Cos’è l’European Guild for Artificial Intelligence Regulation