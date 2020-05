Poste Italiane un francobollo per omaggiare Eduardo De Filippo

Il 24 maggio del 1900 nasceva a Chiaia, uno dei quartieri più conosciuti di Napoli che si affaccia sul Castel dell’ovo, Eduardo De Filippo. Un giorno che rappresentò, nel corso degli anni, un vero e proprio bivio tra quel che era e quello che è diventato il teatro in Italia. Scrittore, attore, regista, poeta. Sono sostantivi che danno solo una piccola indicazione su quale grande personaggio sia stato Eduardo per la storia dello spettacolo nel nostro Paese. Oggi, a 120 anni dalla sua nascita, sono state organizzate diverse iniziative per ricordarlo e celebrarlo.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, infatti, ha deciso di omaggiare il grande Eduardo De Filippo coniando una moneta in suo onore. Un piccolo gesto che evidenzia e rende palese il peso specifico dello sceneggiatore e regista per la cultura italiana. Sul canale Youtube della Zecca è stato pubblicato il video della genesi e della creazione di questa moneta con le effigi del maestro.

Eduardo De Filippo, 120 anni dopo

Una moneta non basta per sintetizzare la sua vita che si è interrotta il 3 ottobre del 1984. Anche Poste Italiane ha deciso di omaggiare Eduardo De Filippo con un francobollo a tiratura limitata.

Dalla moneta al francobollo

Seicentomila esemplari, con valore nominale da 1,10 euro. Così il francobollo e la moneta dedicata all’eccellenza del Teatro italiano (e della cultura) diventa un simbolo per tutti i collezionisti. Questo è solo un piccolo, ma simbolico, omaggio per ricordare la grandezza del maestro Eduardo De Filippo che nella sua vita ha dato una nuova spinta (verso l’alto) alle sceneggiature riportando sul palco (ma poi anche su pellicola) le scene di vita quotidiana, con istanti raccontati in modo magistrale. Un uomo che ha fatto la storia.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Poste Italiane + Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)