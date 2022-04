Sono 200 mila negli ultimi 40 giorni i cyber attacchi al settore energetico in Ucraina

Solo negli ultimi 40 giorni c’è stato spazio per ben 200 mila cyber attacchi settore energetico Ucraina. Che la guerra cyber si stia svolgendo parallelamente a quella sul campo – da un lato sono schierati gli eserciti di soldati e dall’altro gli eserciti di hacker e volontari vari, con gruppi come Anonymous in prima linea per causare quanti più problemi possibili alla Russia per aver cominciato la guerra – è cosa ormai nota a tutti ma quando si va a fare un conteggio preciso appare incredibile la forza schierata sul fronte cyber con obiettivi precisi. A tratteggiare la situazione in tal senso è stato il vice ministro della Trasformazione digitale ucraino, Farid Safarov.

Cyber attacchi settore energetico Ucraina, solo la scorsa settimana 20 mila tentativi

Gli sforzi per prendere di mira precisi obiettivi del settore energetico nel paese sono aumentati di parecchio negli ultimi 40 giorni – in corrispondenza dello sconfinamento fisico delle truppe Russe in Ucraina – superando quota 200 mila. A parlarne è stato Safarov, riportando che la maggior parte degli attacchi sferrati hanno preso di mira il settore elettrico – come abbiamo documentato in precedenza oggi parlando dell’attacco di Sandworm, gruppo hacker affiliato al governo russo, ai danni della rete elettrica ucraina in particolare per disconnettere le sottostazioni ad alta tensione di una compagnia elettrica -: «In particolare – specifica il vice ministro della Trasformazione digitale – la scorsa settimana sono stati registrati circa 20.000 tentativi di colpire l’infrastruttura informatica del ministero dell’Energia».

Secondo Safarov gli obiettivi in questo settore sono cresciute a dismisura per ostacolare la sincronizzazione del sistema energetico ucraino con il sistema energetico europeo. A contrasto dei cyber attacchi l’Ucraina ha deciso di dotarsi di cyber center, centri specifici il cui compito sarà quello di monitorare la situazione tenendo d’occhio le infrastrutture critiche e la loro integrità in termini di cyber sicurezza.