Anonymous entra nelle telecamere a circuito chiuso del Cremlino

Il sistema di telecamere a circuito chiuso del Cremlino sarebbe stato violato da alcuni hacktivisti che si rifanno alla rete globale di Anonymous. Stando a quanto riportato dall’account Twitter @YourAnonTV, gli hacker di The Black Rabbit World sono riusciti ad avere accesso al circuito interno delle telecamere del palazzo istituzionale russo per eccellenza, mostrando alcune scene di vita quotidiana all’interno degli uffici o delle sale dove si svolgono riunioni, assemblee e call conference.

L’azione non sarebbe recente, ma risalirebbe a qualche giorno fa. Le immagini sono effettivamente da verificare: spesso, in questi ultimi giorni, la corsa all’hacktivismo ha provocato qualche malinteso, lasciando spazio anche alla diffusione di qualche falsa informazione (come, ad esempio, quella postata da Anonymous e riguardante un presunto ordine russo di creare video posticci per screditare i cittadini ucraini). La luminosa di Anonymous compare in trasparenza su immagini che sembrano arrivare da sale riunioni o sale conferenze.

Il messaggio che accompagna queste immagini è abbastanza eloquente: «Gli hacker di The Black Rabbit World che operano per conto di Anonymous hanno ottenuto l’accesso al sistema CCTV del Cremlino. Hanno detto: “Non ci fermeremo finché non riveleremo tutti i tuoi segreti. Non sarai in grado di fermarci. Ora siamo all’interno del castello, nel Cremlino”».