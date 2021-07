Dua Lipa citata in giudizio per aver pubblicato la foto di un paparazzo su Instagram

Diritto (d’autore del fotografo) batte diritto (di Dua Lipa di disporre della propria immagine). Questo il verdetto dopo che la celebre cantante è stata citata in giudizio per aver pubblicato, nel 2019, la fotografia scattatale da un paparazzo sul sui profilo Instagram. Un ulteriore elemento che si aggiunge al libro social-diritti d’autore, con Dua Lipa che si è vista costretta a rimuovere lo scatto. Ma andiamo con ordine. Il 7 febbraio 2019 Dua Lipa ha pubblicato – quattro giorni dopo che era stata scattata – una fotografia fatta da un paparazzo di Integral Images che la ritraeva in coda in un aeroporto. La compagnia ha deciso di procedere citando in giudizio la cantante per aver pubblicato la foto «senza permesso o autorizzazione».

LEGGI ANCHE >>> C’era una app che metteva all’asta le donne musulmane

Dua Lipa citata in causa per violazione di diritti d’autore

«Vivrò sotto grandi cappelli soffici fino a nuovo avviso», scriveva Dua Lipa come didascalia di una fotografia che la ritrae con passaporto e biglietto aereo in mano coperta da un cappello over-size. Il post – visto il procedimento – è staro ora cancellato. La richiesta di copyright da parte di Integral Images è stata accolta lo scorso 20 febbraio 2021 secondo i registri dell’Ufficio del copyright degli Stati Uniti, come riporta BBC.

L’accusa da parte di Integral Images nei confronti di Dua Lipa è quella di aver tratto profitto dalla fotografia in questione senza aver avuto il permesso di condividerla. Il profilo Instagram della star, infatti, viene considerato come uno strumento di marketing per la sua musica. Il riferimento all’account Instagram si può leggere direttamente nei documenti del tribunale, dove viene definito «monetizzato in quanto contiene contenuti progettati per accumulare follower che sono diretti, tramite link e/o pubblicità, a consumare e acquistare i [suoi] contenuti».

Chiesti 150 mila dollari di risarcimento

Questa è la cifra che chiede Integral Images per la violazione del diritto d’autore del fotografo. Sono tante le persone che presuppongono di poter pubblicare un’immagine di cui sono soggetto – potendo, appunto, disporre liberamente della propria immagina – ma il diritto d’autore e la legge sul copyright regolamentano diversamente questo tipo di questione. Non essendoci stato nessun tipo di contratto tra Dua Lipa e la persona che ha scattato la foto, la proprietà intellettuale di quest’ultima stabilisce che ad avere diritti sulla foto scattata è lei.

Salvo diversi accordi e stabilito che si tratta di uno scatto in luogo pubblico, è il fotografo che possiede i diritti sulla foto. Questo tipo di conflitti non sono certo una novità, considerato che in passato altre star sono state citate in giudizio per aver condiviso immagini scattate dai paparazzi suo proprio account social: da Gigi Hadid a Liam Hemsworth passando per Khloe Kardashian e Ariana Grande, sono in molti ad essere finiti in questa “trappola” della foto scattata dal paparazzo e pubblicata senza chiedere l’autorizzazione.

(Immagine copertina: IPP/Daniele Cifala)