Un nuovo crack globale di internet ha interessato alcune piattaforme di trading di borsa, banche e compagnie aeree, dieci giorni dopo il guasto che ha messo offline diversi portali. Le principali banche in Australia hanno denunciato il crash di app e siti precisando che non è ancora chiaro quale sia il problema e che sono in corso indagini urgenti per determinarne l’origine. Le banche coinvolte sono Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, ME Bank, CommBank. Il nuovo down sarebbe già stato risolto, ma secondo i media statunitensi avrebbe paralizzato per alcuni minuti i siti delle compagnie aeree Usa come la Southwest Airlines e la United Airlines, l’australiana Virgin Australia, e alcune banche australiane come la Commonwealth Bank of Australia e la borsa di Hong Kong, The Hong Kong Stock Exchange.

Quali sono i problemi che internet ha riscontrato

Stando a quanto emerso finora, il problema avrebbe avuto origine con il provider di servizi internet ‘Akamai’, che ha sede nel Massachusetts. “Akamai è al corrente del problema e sta lavorando attivamente per ripristinare i servizi il più presto possibile”, ha fatto sapere la società attraverso un post pubblicato su Twitter. Il nuovo crack di Internet arriva dieci giorni dopo i problemi registrati dal fornitore di servizi digitali Fastly, che ha messo offline decine di siti web in tutto il mondo per alcune ore. Tra questi, i siti del The New York Times, del The Guardian, del Financial Times e di Le Monde, oltre a piattaforme come Amazon e Twitch.

Downdetector ha segnalato che sono state migliaia le segnalazioni degli utenti per problemi di accesso al sito di Southwest Airlines e oltre 400 con Delta Air Lines. I disagi riscontrati sul web dalle principali compagnie aree americane hanno avuto conseguenze pratiche. La Southwest ha cancellato quasi 300 voli e ne ha ritardati più di 500 dopo essere stata costretta a interrompere temporaneamente le operazioni a causa di un problema tecnico del computer.

