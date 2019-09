La violenza dell’uragano Dorian fa cinque vittime (tra cui un bambino) alle Bahamas | VIDEO

Una devastazione che rischia di essere senza precedenti. L’uragano Dorian sembra essere implacabile e si è iniziato a fare la conta delle prime vittime. Alle Bahamas, dove i forti venti hanno imperversato nelle ultimi 24 ore, sono cinque i morti accertati e gli scenari offerti dalle immagini condivise sui social offrono un quadro raccapricciante della situazione. Quattro gli adulti uccisi, oltre a un bambino di soli otto anni che è annegato senza possibilità di essere soccorso e salvato per via delle condizioni estreme del meteo.

«Da quello che ci risulta, ci sono stati danni catastrofici – ha detto il ministro degli Esteri Darren Henfield -. Abbiamo notizie di vittime, sono stati visti dei corpi, ma non possiamo confermare fino a quando non potremo vedere noi stessi». E la situazione non sembra destinata, almeno per il momento, a un miglioramento con i venti e le piogge che non sono intenzionati a diminuire nelle prossime ore. In Florida i venti sono già aumentati, così come la paura che ha portato milioni di americani all’evacuazione anche in Georgia.

🔴 #LasBahamas ⚠️ Desolador y triste situación en la isla Gran Bahama, aguantando horas de intenso impacto del huracán #Dorian que no se niega a avanzar ni bajar de intensidad (Cát 5). 🇺🇸 #Florida a la espera del impacto, que se suponía que era hoy. Vídeo vía: @p0sitivechange pic.twitter.com/Bdc8hrnUiR — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) September 2, 2019

L’Uragano Dorian fa le prime vittime: devastazione alle Bahamas

Lo scenario di Abaco, isola dell’arcipelago delle Bahamas, mostra i danni tangenti del passaggio dell’Uragano Dorian che non ha risparmiato nulla. Un quadro che sembra essere post-bellico, con la devastazione portatrice di morte che spaventa gli Stati Uniti che ora attendono con timore il suo arrivo.

(foto di copertina: Noaa via ZUMA Wire – Video da Twitter)