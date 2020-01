Torna su Rai 1 una delle fiction più amate di sempre, infatti Don Matteo 12 debutterà il prossimo 9 gennaio in prima serata. Non sappiamo ancora se sarà l’ultima stagione, ma intanto la fiction con protagonista Terence Hill compie 20 anni. In festeggiamenti sono iniziati lo scorso 18 dicembre con una grande festa presso il MAXXI di Roma e oggi, dopo lo scadere dell’embargo, possiamo dirvi tutto sulle novità che attendono i protagonisti di Don Matteo.

La festa ha visto come grandi protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, richiestissimi dai fotografi e dal pubblico accorso numeroso all’esterno della struttura a certificare il grande amore per Don Matteo. Presenti anche vecchie e nuove glorie della co-produzione Rai Fiction e Lux Vide: Nathalie Guetta, l’amatissima perpetua Natalina, e il sagrestano “Pippo” Francesco Scali. Presente naturalmente anche la “Capitana” Maria Chiara Giannetta e i volti più recenti dello show come la giovanissima Maria Sole Pollio e l’ex ballerino di Amici e ora attore affermato Pasquale Di Nuzzo.

Don Matteo 12 | La trama

In questa stagione, Don Matteo si rinnova, affrontando casi più complessi secondo quanto dichiarato dalla produzione. Al centro sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un trio capace di creare un racconto dove si intrecciano indagini da veri detective con il lato comico che caratterizza da sempre la fiction.

Tante le novità: Anna, combattuta tra il PM Nardi e un “misterioso” uomo, con il maldestro aiuto del maresciallo Cecchini, cercherà di fare chiarezza nel suo cuore. E in canonica? Sofia, imparerà a crescere e a prendersi le proprie responsabilità con coraggio, e Don Matteo insieme a Pippo e Natalina accompagneranno “una piccola donna” nel viaggio alla ricerca di sé stessa.

Non sappiamo dunque molto sui nuovi episodi di Don Matteo, ma secondo le indiscrezioni dovrebbe fare una capatina in almeno un episodio anche il Capitano Tommasi, interpretato ancora una volta dallo storico Simone Montedoro.

Le foto della festa di Don Matteo 12 al MAXXI sono a cura del fotografo Alessandro Bachiorri.