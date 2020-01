Maria Sole Pollio è una delle star giovani più amate del web e l’esperienza in Don Matteo le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. Un rapporto speciale quello che si è creato sul set, come conferma ai nostri microfoni: “Sono qui con tanti amici, siamo una famiglia. Ci vediamo solitamente sul set nella quotidianità in tuta, mentre qui siamo tutti bellissimi ed eleganti”. Non sappiamo se le sue vicende si andranno ad incrociare con quelle di Pasquale Di Nuzzo, altra new entry della dodicesima stagione che abbiamo avuto il piacere d’intervistare.

Nella scorsa stagione la sua storyline ha convinto tutti mostrando che la ragazza ha anche un bel talento recitativo, per questo i fan sono davvero molto curiosi di rivederla in azione. Negli scorsi mesi il suo partner sul set della dodicesima stagione, Federico Russo, aveva annunciato che avrebbe lasciato Don Matteo e così è stato. Per questo motivo Maria Sole può anticiparci che la vedremo al centro di nuove questioni di cuore in Don Matteo 12:

“Sofia è cambiata tanto in me, è cresciuta di conseguenza anche nella serie. È più consapevole ed affronterà nuove sfide, sempre con Don Matteo, Natalina e Pippo al suo fianco. La aspettano nuovi amori in questa stagione”

Maria Sole Pollio “Sofia e Don Matteo parte fondamentale della mia vita”

Quando si è molto giovani c’è il rischio che il personaggio sovrasti l’attore e diventi più noto di lui, ma Maria Sole Pollio invece di preoccuparsi sorride e ci racconta una curiosità divertente:

“Sì è vero che spesso le persone tendono ad identificarsi con il tuo personaggio, ma può capitare anche l’opposto. La cosa buffa è che quando dicono Sofia mi giro sempre. Lei ormai è dentro di me e rimarrà una parte fondamentale della mia vita perché mi ha dato davvero tanto”

La giovanissima attrice e web star non si sbilancia sui suoi progetti futuri perché ha dei provini che la attendono e la scaramanzia non è mai troppa, ma intanto dal 9 gennaio sarà tra i protagonisti di Don Matteo 12 in prima serata.