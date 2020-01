Uno dei volti storici di Don Matteo è senza dubbio quello di Francesco Scali, il sagrestano Pippo che sin dalla primissima stagione accompagna i fan della fiction. Durante la festa per i 20 anni di Don Matteo abbiamo avuto l’occasione d’intervistarlo e parlare con lui proprio di quanto sia cambiato nel corso del tempo uno degli show più amati dagli italiani. Tante serie finiscono, ma Don Matteo resta un inossidabile punto di riferimento per la televisione italiana oltre che per la Rai.

Quando gli chiediamo se Don Matteo significhi tutta la sua vita Francesco Scali risponde tra il serio e il divertito:

“Non è tutta la mia vita Don Matteo, ma avendo 60 anni posso definirla come il terzo terzo della mia vita”, ma poi seguita sottolineando quale sia davvero secondo lui il segreto della fiction “Non vorrei essere banale, ma l’emozione di essere qui con tutti questi amici è incredibile. Con alcuni stiamo insieme da 20 anni, poi l’emozione è di rivedere anche i personaggi del passato e che ho incontrato mano a mano. La forza di Don Matteo dipende sempre dal fatto che ci siamo trovati bene e in simbiosi, si è sempre lavorati in armonia e questo ha permesso alla serie di proseguire”.

Vent’anni per Don Matteo sono davvero tanti, ha attraversato un periodo di storia del nostro paese davvero lungo e ricco di accadimenti. Secondo Francesco Scali un altro dei segreti è stato la capacità di rinnovarsi sempre non annoiando mai il pubblico:

“Don Matteo è cambiato, ma la cosa si nota guardando la prima stagione oggi. Sono cambiate le storie, non soltanto la fisicità dei personaggi. Non posso dire che è cambiato tutto, ma si è evoluto anche magari pensando alla scrittura”.

Francesco Scali “In Don Matteo simbiosi speciale con Terence e Nathalie”

Il suo Pippo ha un rapporto molto stretto con Terence Hill e Nathalie Guetta, proprio per loro Francesco Scali spende le parole più belle:

“Il rapporto con Terence e Nathalie si è rafforzato, siamo andati d’accordo dal primo giorno entrando in simbiosi. Posso dire che il nostro rapporto si è davvero fortificato”.

In attesa di scoprire se questo rapporto speciale continuerà anche in futuro possiamo soltanto ricordarvi l’appuntamento con Don Matteo 12, dal 9 gennaio in prima serata su Rai 1.