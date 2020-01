Finalmente è arrivata l’ora dei Golden Globe, il secondo premio più importante in ambito cinematografico dopo gli Oscar. Questa sera a Los Angeles, alle 0:55 del mattino ora italiana, scopriremo i vincitori dei Golden Globe 2020 assegnati dalla stampa estera residente ad Hollywood. Spesso chi ha vinto questo premio si è ripetuto poi anche nella notte delle stelle, ma la tendenza sta cambiando ultimamente.

Golden Globe 2020, come vederli

Come ogni anno in Italia la cerimonia dei Golden Globe 2020 andrà in onda in esclusiva sulle reti Sky questa notte, dalle 00:55 alle 05.30. La diretta andrà in onda, in esclusiva, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (sui canali 100 e 500 di Sky e sul 50 del digitale terrestre). Una novità dato che spesso era TV 8 a proporre Golden Globe e Oscar negli ultimi anni, ma comunque da quando lo scorso gennaio Sky Tg 24 ha aperto anche al pubblico del digitale questo permetterà comunque ai cinefili di seguire la nottata.

La conduzione

Se per la notte degli Oscar ancora non ci sono notizie alla fine i Golden Globe 2020 hanno il loro conduttore e si tratta di un gradito ritorno. Ricky Gervais, dopo una pausa di 4 anni, torna e per il comico inglese sarà la quinta volta sul palco del Beverly Hilton Hotel. Il comico avrebbe anche detto che sarà l’ultima promettendo uno show ancora più divertente.

I Favoriti

Sicuramente Netflix con 34 nomination fare incetta di premi, con “The Irishman” e “Storia di un Matrimonio” che sembrano destinati a contendersi la statuetta più ambita di miglior film drammatico. Se per il miglior attore in un dramma sarà sfida tra il Joker di Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio e proprio Adam Driver per il film Netflix per il non protagonista la sfida è tutta interna tra Joe Pesci e Al Pacino straordinari interpreti nell’epopea gangster di Martin Scorsese. Il regista italo americano si gioca la miglior regia con Quentin Tarantino, che è praticamente certo di portarsi a casa il premio per la miglior commedia musicale e la sceneggiatura, ma occhio alla sorpresa Boong John – Ho di Parasite. Per la miglior attrice in una commedia la sfida è apertissima, mentre per quella in un drama se la giocano Scarlett Johansson e la splendida Renee Zellweger, che ha riportato sullo schermo Judy Garland.

Golden Globes 2020, tutte le nomination

Miglior canzone

“Beautiful Ghosts” in Cats



“(I’m Gonna) Love Me Again” in Rocketman

“Into the Unknown” in Frozen II

“Spirit” in Il Re Leone

“Stand Up” in Harriet

Miglior sceneggiatura

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach

Parasite di Bong Joon-ho and Han Jin-won

I due Papi di Anthony McCarten

C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino

The Irishman di Steven Zaillian

Miglior film d’animazione

Frozen II di Disney

How to Train Your Dragon: The Hidden World di Universal

Missing Link di United Artists Releasing

Toy Story 4 di Disney

Il Re Leone di Disney

Miglior regista

Bong Joon-ho per Parasite

Sam Mendes per 1917

Todd Phillips per Joker

Martin Scorsese per The Irishman

Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood

Miglior film musical o commedia

C’era una volta a… Hollywood di Sony

Jojo Rabbit di Fox Searchlight

Knives Out di Lionsgate

Rocketman di Paramount

Dolemite Is My Name di Netflix

Miglior film drammatico

The Irishman di Netflix

Storia di un matrimonio di Netflix

1917 di Universal

Joker di Warner Bros.

I due Papi di Netflix

Miglior colonna sonora originale



Daniel Pemberton per Motherless Brooklyn



Alexandre Desplat per Little Women



Hildur Guðnadóttir per Joker



Thomas Newman per 1917



Randy Newman per Storia di un matrimonio

Miglior film straniero

The Farewell di A24

Pain and Glory di Sony

Portrait of a Lady on Fire di

Pyramide Films

Parasite di CJ Entertainment

Les Misérables di BAC Films, Amazon

Miglior attore in un film musical o in una commedia

Daniel Craig per Knives Out



Roman Griffin Davis per Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio per C’era una volta a… Hollywood

Taron Egerton per Rocketman

Eddie Murphy per Dolemite Is My Name

Miglior attore in un film drammatico



Christian Bale per Le Mans ’66 – La grande sfida



Antonio Banderas per Pain and Glory

Adam Driver per Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix per Joker

Jonathan Pryce per I due Papi

Miglior attrice in una commedia o in un film musical

Awkwafina per The Farewell

Ana de Armas per Knives Out

Cate Blanchett per Where’d You Go, Bernadette



Beanie Feldstein per Booksmart

Emma Thompson per Late Night

Miglior attrice in un film drammatico



Cynthia Erivo per Harriet

Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan per Little Women



Charlize Theron per Bombshell

Renée Zellweger per Judy

Miglior attore non protagonista in un film Tom Hanks in Un amico straordinario



Anthony Hopkins in I due Papi

Al Pacino in The Irishman

Joe Pesci in The Irishman

Brad Pitt in C’era una volta a… Hollywood Miglior attrice non protagonista in un film

Kathy Bates in Richard Jewell

Annette Bening in The Report



Laura Dern in Storia di un matrimonio

Jennifer Lopez in Hustlers

Margot Robbie in Bombshell Miglior serie drammatica

Big Little Lies di HBO

The Crown di Netflix

Killing Eve di BBC America

The Morning Show di Apple TV Plus

Succession di HBO Miglior serie tv comedy Barry di HBO

Fleabag di Amazon

Il metodo Kominsky di Netflix

La fantastica signora Maisel di Amazon

The Politician di Netflix Miglior miniserie Catch-22 di Hulu

Chernobyl di HBO

Fosse/Verdon di FX

The Loudest Voice di Showtime

Unbelievable di Netflix

Miglior attore in una miniserie

Christopher Abbott in Catch-22

Sacha Baron Cohen in The Spy

Russell Crowe in The Loudest Voice

Jared Harris in Chernobyl

Sam Rockwell in Fosse/Verdon

Miglior attrice in una serie tv comedy

Christina Applegate in Dead to Me

Rachel Brosnahan in La fantastica signora Maisel

Kirsten Dunst in On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne in Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge in Fleabag



Miglior attore in una serie tv comedy

Michael Douglas in Il metodo Kominsky

Bill Hader in Barry

Ben Platt in The Politician

Paul Rudd in Living with Yourself

Ramy Youssef in Ramy

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox in Succession

Kit Harington in Game of Thrones

Rami Malek in Mr. Robot

Tobias Menzies in The Crown

Billy Porter in Pose

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston in The Morning Show

Olivia Colman in The Crown

Jodie Comer in Killing Eve

Nicole Kidman in Big Little Lies

Reese Witherspoon in Big Little Lies

Miglior attore non protagonista in una serie

Alan Arkin in Il metodo Kominsky

Kieran Culkin in Succession

Andrew Scott in Fleabag

Stellan Skarsgård in Chernobyl

Henry Winkler inBarry

Miglior attrice non protagonista in una serie

Patricia Arquette in The Act

Helena Bonham Carter in The Crown

Toni Collette in Unbelievable

Meryl Streep in Big Little Lies

Emily Watson in Chernobyl

Miglior attrice in una miniserie