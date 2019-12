L’Italia anche per quest’anno guarderà gli Oscar 2020 da spettatrice disinteressata, infatti l’Academy ha annunciato diverse short list tra cui quella per il miglior film internazionale (fino all’anno scorso era il miglior film in lingua straniera) e purtroppo Il traditore di Marco Bellocchio non è fra i finalisti. Una grande delusione per un titolo che era stato scelto all’unanimità dalla commissione ANICA battendo la concorrenza di titoli come “Il Primo Re”, che col senno di poi forse avrebbero avuto più possibilità rispetto ad un classico biopic. Lo stesso errore è stato fatto nel 2017, quando la selezione candidò il documentario “Fuocoammare” al posto dell’acclamato “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, diventato nel frattempo il film con più remake al mondo.

Non ci resterà che osservare quindi la notte degli Oscar facendo il tifo per i nostri film preferiti, con le nomination che saranno annunciate il 13 gennaio. I film eleggibili per il miglior film internazionale quest’anno erano 91 e rimangono in lizza i favoriti Dolor y gloria di Pedro Almodovar con Antonio Banderas e, soprattutto, Parasite di Bong Joon-ho, che potrebbe ottenere alcune nomination anche nelle categorie principali come miglior film assoluto.

Oscar 2020 short list per il miglior film internazionale



The Painted Bird di Václav Marhoul (Repubblica Ceca)

di Václav Marhoul (Repubblica Ceca) Truth and Justice di Tanel Toom (Estonia)

Tanel Toom (Estonia) Les Misérables di Ladj Ly (Francia)

di Ladj Ly (Francia) Those Who Remained di Barnabás Tóth (Ungheria)

di Barnabás Tóth (Ungheria) Honeyland di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (Macedonia del Nord)

di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (Macedonia del Nord) Corpus Christi di Jan Komasais (Polonia)

di Jan Komasais (Polonia) Beanpole di Kantemir Balagov (Russia)

di Kantemir Balagov (Russia) Atlantique di Mati Diop (Senegal)

di Mati Diop (Senegal) Parasite di Bong Joon-ho (Corea del Sud)

di Bong Joon-ho (Corea del Sud) Dolor y gloria di Almodóvar (Spagna)

Oscar | Le altre short list

Sono state rilasciate anche le short list relative ad alcune categorie tecniche per gli Oscar 2020: effetti visivi, colonna sonora, trucco e parrucca, miglior canzone, miglior documentario.

Oscar 2020 short list Miglior effetti visivi

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Gemini Man

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Terminator: Dark Fate

Oscar 2020 short list Trucco e Parrucco

Bombshell

Dolemite Is My Name

Downton Abbey

Joker

Judy

Little Women

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Once upon a Time…in Hollywood

Rocketman

Oscar 2020 short list Miglior colonna sonora

Avengers: Endgame

Bombshell

The Farewell

Ford v Ferrari

Frozen II

Jojo Rabbit

Joker

The King

Little Women

Marriage Story

Motherless Brooklyn

1917

Pain and Glory

Star Wars: The Rise of Skywalker

Us

Oscar 2020 short list Miglior canzone

“Speechless” da “Aladdin”

“Letter To My Godfather” da “The Black Godfather”

“I’m Standing With You” da “Breakthrough”

“Da Bronx” da “The Bronx USA”

“Into The Unknown” da “Frozen II”

“Stand Up” da “ “Harriet”

“Catchy Song” da “ “The Lego Movie 2: The Second Part”

“Never Too Late” da “ “The Lion King”

“Spirit” da “ “The Lion King”

“Daily Battles” da “ “Motherless Brooklyn”

“A Glass of Soju” da “ “Parasite”

“(I’m Gonna) Love Me Again” da “ “Rocketman”

“High Above The Water” da “ “Toni Morrison: The Pieces I Am”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da “ “Toy Story 4”

“Glasgow” da “ “Wild Rose”

Oscar 2020 short list Miglior Documentario

Advocate

American Factory

The Apollo

Apollo 11

Aquarela

The Biggest Little Farm

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

The Great Hack

Honeyland

Knock Down the House

Maiden

Midnight Family

One Child Nation

L’appuntamento dunque è per il 13 gennaio per scoprire tutte le cinquine della notte degli Oscar 2020, la cerimonia si svolgerà il 9 febbraio.

(Credits immagine di copertina: © Future-Image via ZUMA Press)