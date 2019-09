L'annuncio del film italiano che concorrerà agli Oscar è previsto per il 13 gennaio

Sono cinque i film in gara per rappresentare l'Italia agli Oscar

Le iscrizioni sono chiuse. Sono cinque i film in corsa per rappresentare l’Italia alla 92 esima edizione degli Oscar, a Los Angeles, nella categoria ”International Feature Film Award” (miglior film straniero). Alla fine ne rimarrà solo uno: la commissione istituita presso l’Anica dovrà votare il film italiano da segnalare all’Academy entro il 1° ottobre 2019. L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020.

Ecco i cinque film in gara

I film in gara sono stati distribuiti tra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 e sono: “Martin Eden” di Pietro Marcello, “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, “Il primo re” di Matteo Rovere, “Il traditore” di Marco Bellocchio e “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis. L’ultimo film italiano ad essersi aggiudicato una delle preziose statuette è stato “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino nel 2018, che si è aggiudicato l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale