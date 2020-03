La Rai cala dal cilindro una delle sue fiction più attese, “DOC – Nelle tue mani” primo medical drama prodotto nel nostro paese. La serie non sarà a risvolto famigliare come lo storico “Medico in Famiglia”, ma molto più vicina alla linea narrativa di prodotti americani come “Grey’s Anatomy”. Il protagonista è Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, in quattro prime serate, in onda in prima visione su Rai1 da giovedì 26 marzo. Le riprese sono state interrotte a causa del coronavirus, pertanto le restanti quattro puntate mancanti andranno in onda verosimilmente in autunno. Il mandare in onda adesso la serie è un omaggio ai medici che lottano negli ospedali. Nel cast oltre a Luca Argentero ci sono anche una bravissima Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Silvia Mazzieri e tanti altri.

Ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie ” DOC – Nelle tue mani” racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell’esistenza. DOC – Nelle tue mani è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Una serie dai tanti colpi di scena tratta da una vicenda realmente accaduta che vede alla regia Jan Maria Michelini e Ciro Visco e, come autori del soggetto e supervisione alla sceneggiatura, Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

DOC – Nelle tue mani, la parola al cast

Purtroppo le attività stampa tradizionali in Rai non si svolgono più a causa del coronavirus, ma siamo riusciti a raggiungere telefonicamente alcuni dei protagonisti di DOC – Nelle tue mani.

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi

La prima che abbiamo intervistato è Sara Lazzaro, brillante attrice forse non molto nota al grande pubblico ma che vi sorprenderà in questa nuova produzione Lux Vide, che ci ha subito parlato della sua quarantena:

“Sono a Roma, nel mio appartamentino, in cui ho vissuto anche durante la lavorazione della serie. La mia famiglia è in Veneto, ma ho preferito passare questo momento di quarantena isolata da loro, sopratutto per tutelarli. Anche se è difficile, credo sia la decisione migliore. Ci sentiamo ogni giorno, nel tentativo di starci comunque vicini ed accorciare la distanza. Passo le mie giornate cercando di star “sana” (di corpo e di mente) il più possibile disegnando, facendo yoga, mangiando bene, tenendomi informata da fonti attendibili, facendo quelle chiamate ad amici e famigliari da tempo rimandate, guardando serie e film… Cerco di trasformare il più possibile questo momento in una “opportunità. Le riprese di DOC sono iniziate a Settembre 2019. Erano quindi passati ormai sei mesi ed eravamo agli sgoccioli della lavorazione. Il giorno del blocco io non ero sul set, ma sarei dovuta esserci pochi giorni dopo. È stato un segnale forte e chiaro, per tutti, della gravità della situazione e di quanto fosse fondamentale e necessario, fermando il nostro lavoro, contribuire a contenere questa drammatica emergenza nazionale. Per via dell’interruzione delle riprese, andremo in onda adesso (il 26 Marzo) con le prime quattro serate. Appena avremo modo di integrare le scene mancanti, andremo poi in onda con i successivi 4 episodi in autunno. Spero arrivi l’umanità della serie”

A proposito del suo personaggio e della preparazione per DOC – Nelle tue mani spiega: