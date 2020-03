Woody Allen è uno dei registi più amati della storia del cinema, ma anche uno dei più discussi. L’arrivo della sua autobiografia “A proposito di niente”, per la cronaca la distribuzione negli USA è stata annullata, era destinato a creare non poche colemiche ma sembra valido il detto purché se ne parli: il libro è il più venduto dagli store online, gli unici operativi vista la chiusura delle librerie. Il libro è stato pubblicato il 23 marzo in anteprima mondiale da La Nave di Teseo, editore italiano che ha creduto subito nelle potenzialità del testo.

In “A proposito di niente”, Woody Allen racconta dei suoi primi matrimoni, della sua prima fidanzatina e poi della relazione con Louise Lasser, per la quale dimostra di avere oggi ancora un grande affetto. Il libro racconta tanto della vita del grande regista premio Oscar per “Io e Annie”, dalla relazione burrascosa e poi finita con Mia Farrow fino all’amicizia di una vita con Diane Keaton. Poi, naturalmente racconta anche della relazione Soon-Yi Previn, all’epoca 21enne mentre lui aveva ben 56 anni. In barba alle malelingue il loro matrimonio va avanti da 22 anni. Un racconto privato, intimo e divertente come il grande regista new yorkese sa essere.

Vendite da record per Woody Allen e manca ancora la versione cartacea

Woody Allen è al primo posto di iBooks, piattaforma per i dispositivi Apple, al secondo posto su Amazon dietro solo alla biografia del fondatore di Alibaba e in rapidissima salita su Ibs, Kobo e nelle altre piattaforme. Il libro è uscito lunedì 23 marzo in ebook (euro 15,99) e arriverà in volume cartaceo di 400 pagine (euro 22) il 9 aprile nella Collana Oceani de La Nave di Teseo con la traduzione di Alberto Pezzotta. Si aspetta un’ulteriore crescita di vendite per Woody Allen, un artista sempre destinato a far parlare di sè.