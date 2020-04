Stasera torna su Rai 1 con la seconda puntata la fiction “Doc – Nelle tue mani” con protagonista Luca Argentero. Dopo l’esordio straordinario da oltre 7 milioni di ascolti della scorsa settimana due nuovi episodi con il dottor Andrea Fanti. Dopo aver visto il nostro DOC perdere 12 anni di memoria e decidere di ricominciare come semplice consulente stasera scopriremo come sarà il suo ritorno in reparto. Il primo episodio è intitolato “Niente di personale”, il secondo “Una buona cosa che fa male”.

Doc – Nelle tue mani, trama e anticipazioni Niente di personale

Nella puntata di questa sera di Doc – Nelle tue mani l’ormai ex primario tornerà in reparto. ma lo farà nell’inedito ruolo di aiutante dei specializzandi. Un bel ridimensionamento, in cui Andrea si troverà ad essere amico dei ragazzi a cui un tempo incuteva timore. Troveranno davanti a loro un uomo molto diverso da quello che avevano conosciuto. Il nostro DOC tenterà anche di riconquistare l’ex moglie.

Doc – Nelle tue mani, trama e anticipazioni Una cosa buona che fa male

Nel secondo episodio di DOC in onda questa sera dal titolo “Una cosa buona che fa male”, Andrea Fanti comincerà a conoscere meglio gli specializzandi, e si avvicinerà molto a Giulia grazie ad un nuovo paziente a lei molto caro. Il protagonista chiederà aiuto a tutti per provare a ricostruire la sua vita, anche se si scontrerà col primario che l’ha sostituito. La missione prioritaria per lui è cercare la password della sua mail. Leggendo quei dati Fanti potrebbe capire molte cose, anche i misteri riguardo le ore precedenti l’incidente che gli è costato 12 anni di memoria.