Rai 1 torna a vincere negli ascolti tv e lo fa alla grande con l’atteso medical drama “DOC – Nelle tue mani”, con un cast pazzesco di cui vi abbiamo già proposto alcune interviste esclusive. La fiction ha appassionato 7.409.000 spettatori, share 24,78% durante il primo episodio, mentre 6.975.000 spettatori, share 27,30% nel secondo. Il risultato della media finale negli ascolti tv è stato di 7,1 milioni e 26,1% di share, quasi in linea con Don Matteo, l’altro grande successo di Lux Vide.

Checco Zalone tiene botta, dietro il vuoto negli ascolti tv



Il rivale più accreditato del dottor Andrea Fanti negli ascolti tv era sicuramente Checco Zalone su Canale 5, con il suo Quo vado? capace di difendersi egregiamente con 4.603.000 spettatori, share 16,70%. Risultati invece bassi sia per Rai 2 con Vendetta finale fermo a 1.429.000 spettatori ( 4,80%) e Italia 1 con Next a 1.1876.000 spettatori (4,05%).

Per quanto riguarda i programmi di informazione la migliore rete si conferma Rete 4 con Dritto e rovescio che totalizza 1.349.000 spettatori, share 5,77%, mentre Piazza Pulita su La7 nonostante l’ospitata di Salvini non va oltre 1.131.000 spettatori e il 4,93% di share. Risultati non eccezionali neppure per Chi l’ha visto? Su Rai 3, che ha attirato 1.270.000 spettatori.

L’intrattenimento si conferma il prodotto più richiesto dal pubblico italiano che continua a premiarlo negli ascolti tv.