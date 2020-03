Il vademecum del comitato scientifico voluto da Conte con i ‘consigli’ per tutti gli italiani

No alle strette di mano, ne ai baci e ai gesti di affetto. Sono questi alcuni dei precetti e consigli inseriti in una sorta di vademecum redatto dal comitato scientifico voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al fine di costituire un mini-regolamento sui comportamenti da tenere in questa fase di emergenza da Coronavirus. E si tratta di un coinvolgimento nazionale e non solo relativo alle zone rosse dei focolai del Covid-19. Alcuni divieti Coronavirus, però, dovrebbero essere mantenuti nella nostra quotidianità, a prescindere dall’emergenza in corso.

Le raccomandazioni arriveranno ufficialmente nei prossimi giorni e saranno rivolte a tutti gli italiani. Si sottolinea la necessità di mantenere le distanze e di limitare le interazioni sociali il più possibile. Soprattutto in ambienti chiusi, scrivono gli esperti, è buona norma mantenersi a una distanza di circa due metri l’un dall’altro per rendere più complicata la possibilità di essere contagiati. Stesso discorso vale per le strette di mano, i baci e gli abbracci, che dovrebbero essere limitati al massimo.

Divieti Coronavirus, il vademecum del governo

Tra i divieti Coronavirus rientrano anche le varie ordinanze di chiusura di alcuni luoghi pubblici, come confermato dalla cancellazione di eventi già programmati (vedi il Vinitaly). Nel vademecum si ricorda come anche ambienti come i cinema devono rispettare l’alternanza dei posti per garantire la distanza giusta tra le persone. E proprio in quest’ambito rientra il consiglio di non frequentate discoteche, pub e altri siti affollati.

L’invito agli anziani

Agli anziani (definiti over 65) è consigliato di uscire di casa il meno possibile, vista la virulenza del Covid-19 nei confronti delle persone più in là con l’età. L’invito è destinato soprattutto a quelle persone che sono affette da particolari patologie e, quindi, più soggette al contagio. Stesso discorso per chi ha la febbre, seppur non positivo al Coronavirus: si raccomanda di non uscire di casa. Poi consigli di base che andrebbero rispettati sempre: si prega di starnutire e tossire nei propri fazzoletti.

