La distribuzione dell’audience dei post sponsorizzati dai partiti

Nella terza puntata del nostro approfondimento in vista delle imminenti elezioni Europee, è importante andare ad analizzare la distribuzione dell’audience delle inserzioni politiche fatte dai vari partiti, candidati e leader su Facebook. Soprattutto in relazione alla spesa effettuata dalle singole pagine e delle “promesse” fatte da Meta per quel che riguarda la visibilità di un contenuto sponsorizzato. Abbiamo effettuato una suddivisione attraverso le cinque Circoscrizioni – così come strutturate per quel che riguarda l’esito del voto delle Europee 2024, andando a concentrarci sugli investimenti e sul successo di questi post a livello locale.

Distribuzione audience inserzioni Facebook, i dati dei partiti

I partiti hanno puntato moltissimo sulle Regioni del Nord: Nord-Est e Nord-Ovest (insieme) hanno visto un investimento totale in inserzioni politiche su Facebook tra gli 94mila e i 150mila euro. Al Centro, invece, la spesa è stata inferiore e si è assestata in un range tra i 70mila e i 96mila euro. Ancora meno al Sud, dove sono stati investiti tra i 54mila e i 70mila euro, con le Isole che rappresentano la fetta minore di questa torta (tra i 35mila e i 46mila euro). Queste distinzioni vengono confermate anche nei risultati per quel che riguarda la distribuzione dei post sponsorizzati: in base al livello nazionale, il 67,1% dell’audience ha coinvolto anche i cittadini del Nord, il 34% anche quelli delle Regioni del Centro, il 32,4% come coinvolgimento dei cittadini del SUD e il 15,8% per quel che riguarda la Circoscrizione insulare.

Tutti questi numeri portano a una considerazione fondamentale per capire la vera efficacia delle inserzioni politiche su Facebook. Stando agli investimenti fatti a oggi, ci si aspettava un’audience minima stimata attorno ai 668.883.195. In realtà, il dato della reach europea è di gran lunga più basso, fermandosi a“soli” 193.183.552.