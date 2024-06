Facebook mantiene le promesse sull’audience delle inserzioni politiche?

Basandoci sui dati raccolti da Elikona Analytics, proviamo a spiegare come Meta non rispetti il numero minimo di visualizzazioni dei contenuti sponsorizzati

Quando si parla di inserzioni su Facebook, è importante prendere in considerazione due elementi: quel che promette Facebook e il reale risultato (in termini di visibilità e successo) delle campagne sponsorizzate sulla piattaforma. Come stiamo analizzando in questi giorni, quasi tutti i partiti (tranne Pace Terra Dignità di Michele Santoro) hanno investito – chi più e chi meno – sui contenuti sponsorizzati, con l’obiettivo di raggiungere un’audience più diffusa e ampia rispetto a quanto raggiungibile attraverso il traffico organico dei singoli post. Il fattore principale (e che porta anche a una variazione dei costi) è quello dell’audience minima dei post sponsorizzati, ovvero quella soglia che Meta assicura di raggiungere in base alla spesa fatta da una singola pagina.

Dai dati raccolti da Elikona Analytics, questa promessa – che potremmo definire come singolo contratto di acquisto di un’inserzione su Facebook – viene costantemente disattesa dalla piattaforma. A oggi, possiamo considerare questa rilevazione sotto una luce ben precisa: ci sono fattori come la targettizzazione geografica (con risultati differenti in base alla “precisione” della geolocalizzazione scelta) da tenere in considerazione, ma anche la natura “politica” dei contenuti che – viste le nuove regole introdotte da Meta alla fine di aprile – possono penalizzare il risultato finale rispetto a quello atteso.

Audience minima post sponsorizzati, Facebook mantiene le promesse?

Ma i numeri, cosa dicono? Ricordando – come sempre fatto in tutti i nostri approfondimenti su questo argomento – che i dati raccolti fanno partono dallo scorso 7 maggio e la fotografia odierna immortala la situazione a oggi, andiamo a scoprire cosa ha promesso Meta ai partiti quando hanno effettuato il versamento per le inserzioni. Facciamo un piccolo recap: a oggi, i partiti hanno speso tra i 460mila e i 641.804 euro per la pubblicazione di post sponsorizzati (ben 1.096 inserzioni, alcune ancora attive altre scadute).

Questo dato di partenza ci porta a un primo risultato: quegli investimenti totali dovevano portate a un minimo di 217.771.000 impressions e – soprattutto – a una stima di audience minima pari a 668.883.195. Quale elemento possiamo utilizzare per confrontare questi dati e avere una risposta sulla reale efficacia di queste campagne? La reach europea (ovvero il numero totale di persone che vedono questi contenuti, limitato agli Stati UE, quindi a una platea più alta rispetto all’Italia). Ed è qui che arriva la sorpresa, perché parliamo di “soli” 193.183.552. Oltre tre volte in meno rispetto alla “promessa” di Meta. Ed è così in ogni zona d’Italia, con pochi singoli esempi di reale mantenimento degli accordi e della spesa effettuata dai singoli partiti.

I numeri specifici

Basti pensare che dei 1.096 post sponsorizzati dai vari partiti su Facebook, solamente 33 hanno superato – in termini di reach – la stima di audience minima promessa da Facebook. Tutti le altre inserzioni, come si evince dall’enorme numero citato sopra, è andato ben al di sotto delle aspettative. E ci sono esempi, come un post sponsorizzato da Fratelli d’Italia, per cui sono stati spesi tra i 10 e i 15mila euro con la promessa di raggiungere un’audience minima superiore al milione, ma il dato della reach europea si è fermato a poco più di 800mila euro (rimanendo anche al di sotto della soglia di impressions minime).