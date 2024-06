Come sono andate le sponsorizzazioni su Facebook dei partiti nella Circoscrizione Isole

Dopo aver analizzato l’audience delle inserzioni politiche (a partire dal 7 maggio a oggi) delle Circoscrizioni Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud, per avere un quadro generale della distribuzione dell’audience dei post sponsorizzati dai partiti su Facebook manca solamente la Circoscrizione Isole, quella che coinvolge la popolazione/utenti di Sardegna e Sicilia. Si tratta di un numero di cittadini inferiore rispetto alle altre zone d’Italia e il dato totale è condizionato anche da questo elemento. Ma ci sono anche molti altri dettagli da tenere a mente.

Per esempio, ci sono partiti come la Lega – Salvini Premier che (storicamente) non hanno un grande appeal (escludendo le Regionali sarde del 2019) nelle due isole maggiori italiane. Dunque, anche strategicamente sembra avere un senso aver deciso di destinare solo una piccola porzione del budget stanziato per le inserzioni su Facebook a queste due zone. Di fatto, però, dall’analisi della distribuzione dell’audience rispetto al resto d’Italia emergono degli elementi significativi.

Post sponsorizzati Circoscrizione Isole, l’analisi

Partiamo dal totale. Tutti i partiti che hanno presentato una lista per le Europee 2024 (a esclusione di Pace Terra Dignità di Michele Santoro che ha investito zero euro sui social) hanno speso un totale che va tra i 34.500 e i 46.939 euro dal 7 maggio a oggi. Le inserzioni totali – sempre in questo lasso di tempo – sono state 61). Le impressions minime “promesse” da Facebook sono 14.277.000, con una stima di audience minima pari a 52.350.061. Ma il dato da tenere in considerazione è la reach europea: 16.873.956.

I partiti

Ma come hanno agito i singoli partiti? Quello ad aver speso di più per i post sponsorizzati Circoscrizione Isole è Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi: tra i 10.800 e i 14.974 euro per una reach europea di 9.540.894 per le 26 inserzioni targettizzate in questa zona d’Italia. Poi c’è Stati Uniti d’Europa che ha investito tra i 9.000 e gli 11.388 euro per una reach europea di 1.049.577 sui 12 post sponsorizzati. Al terzo posto Fratelli d’Italia: spesi tra i 6.700 e i 9.393 euro, per una reach di 1.290.602 sulle 7 inserzioni. Il MoVimento 5 Stelle (molto forte in Sicilia), ha effettuato solamente 6 inserzioni – attraverso la pagina di Giuseppe Conte – spendendo tra i 5.600 e i 7.394 euro, raggiungendo una reach europea di 4.007.795.

Il PD, come già accaduto anche nella Circoscrizione Centro, ha speso poco: una sola inserzione per una spesa tra i 1.000 e i 1.500 euro, con una reach di 100.815. La Lega ha speso poco meno (1.00 – 1.198), ottenendo una reach – per le sue 2 inserzioni – di 1.290.602. Forza Italia ha investito poco ovunque e nella Circoscrizione Isole ha sponsorizzato un solo post per una spesa tra i 300 e i 400 euro, con una reach di 29.454. Ancor meno l’investimento di Alleanza Verdi-Sinistra: tre post, per una spesa tra i 100 e i 397 euro ottenendo una reach europea di 194.429. Anche Azione – Siamo Europei ha puntato tutto solamente su due inserzioni, spendendo meno di 200 euro e arrivando a una reach di 6.594. Libertà è il fanalino di coda: un solo post, per una spesa inferiore ai 100 euro e una reach di 15.041. Valori pari a zero per Pace Terra Dignità, con il movimento di Santoro che non ha investito neanche un euro per la sua campagna elettorale social attraverso i contenuti sponsorizzati.

I dati rispetto al resto dell’Italia

La nostra analisi dei post sponsorizzati Circoscrizione Isole si chiude con il confronto con il resto d’Italia, soprattutto per quel che riguarda non tanto la spesa (di cui abbiamo parlato prima), ma la distribuzione dell’audience.

Il 12% dei post sponsorizzati di tutta Italia da tutti i partiti sono stati destinati a un’audience siciliana. In misura residuale, invece, la Sardegna è tra i fanalini di coda con un piccolo 3,5%.