Come sono andate le sponsorizzazioni su Facebook dei partiti nella Circoscrizione Centro

A differenza delle elezioni politiche a livello nazionale, le europee hanno una dinamica differente per quel che riguarda la distribuzione dei seggi in base al risultato elettorale. Si ragiona per Circoscrizioni, con l’Italia che viene suddivisa – di fatto – in cinque macro-Regioni: la Circoscrizione Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), la Circoscrizione Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte), la Circoscrizione Centro (Toscana, Marche, Umbria e Lazio), la Circoscrizione Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) e la Circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna).

LEGGI ANCHE > Ma per i partiti conviene più sponsorizzare o agire sui contenuti organici di Facebook?

In questo approfondimento, basandoci sui dai raccolti da Elikona Analytics, andremo ad analizzare i contenuti sponsorizzati dai vari partiti nella Circoscrizione Centro. Non solo a livello di investimento economico sulle inserzioni, ma anche per il livello di penetrazione ed efficacia di foto e video che i vari partiti e leader hanno deciso di targettizzare per ampliare la propria audience al di là dei risultati organici.

Post sponsorizzati Circoscrizione Centro, l’analisi

Partiamo da un dato generale: i vari partiti che hanno presentato una lista di candidati per la Circoscrizione Centro hanno speso (a partire dal 7 maggio, con la rilevazione fino a oggi) tra i 69.700 e 95.933 euro. Sono state pubblicate, sempre nello stesso lasso di tempo, 167 inserzioni che hanno avuto dei risultati in linea con quanto promesso da Facebook in termini di “impressions”: si attendeva un minimo di 31.492.000, mentre la reach europea si è attestata sui 34.532.340. Importante considerare, tra tutte le metriche, anche il dato della stima dell’audience minima: 104.410.266.

I partiti

Ad aver investito di più attraverso i post sponsorizzati Circoscrizione Centro è Stati Uniti d’Europa, con un range tra i 33.700 e i 47.897 euro che hanno portato a una reach europea sulle 103 inserzioni pubblicate pari a 15.759.253. In seconda posizione, c’è Alternativa Popolare: investimenti tra i 10.800 e i 14.974 euro, per una reach europea di 9.540.894. Al terzo posto troviamo Fratelli d’Italia, con un investimento tra gli 11.600 e i 15.192 euro per gli 8 post sponsorizzati e una reach europea di 2.245.073. Sullo stesso livello, ma con una spesa massima minore di qualche centinaio di euro, troviamo la Lega – Salvini Premier che con un investimento inferiore a quello di FdI ha raggiunto una reach europea di gran lunga superiore e pari a 6.071.814 per le sue 12 inserzioni targettizzate in queste Regioni.

Poi c’è il Partito Democratico che ha speso molto poco nella Circoscrizione Centro: una sola inserzione per un costo tra i 1.000 e i 1.500 euro, con una reach europea di 100.815. Una spesa simile (600 – 1392 euro) è stata effettuata dal MoVimento 5 Stelle (nella figura di Giuseppe Conte) che, però, ha ottenuto con le sue 8 inserzioni una reach pari a 480.516. Subito dopo troviamo chi ha speso meno: Azione – Siamo Europei (400-697 euro per una reach di 60.958) e Alleanza Verdi-Sinistra (meno di 594 euro investiti, per una reach di 273.017). In fondo troviamo chi non ha investito alcun centesimo in posto sponsorizzati e targettizzati nelle Regioni e città della Circoscrizione Centro: Pace Terra Dignità di Michele Santoro (che non ha investito nulla in nessuna zona del Paese), Libertà di Cateno De Luca e – a sorpresa (ma in linea con gli scarsi investimenti social) – Forza Italia.

I dati rispetto al resto dell’Italia

Tutti questi dati estrapolati dal contesto nazionale, possono essere confrontati con il resto degli investimenti (con il risultato sulla visibilità) fatti dai vari partiti per le inserzioni su Facebook. E il risultato è questo.

Il Lazio è la Regione in cui c’è stata maggior targettizzazione tra quelle del Centro, seguito dalla Toscana (quasi la metà) e da Umbria e Marche.