Come sono andate le sponsorizzazioni su Facebook dei partiti nelle due circoscrizioni del nord

La distribuzione su base regionale degli annunci politici su Facebook si è dimostrata un fattore determinante in termini di performance. Chi ha seguito una strategia mirata e non generica ha ottenuto i risultati più performanti

La logica delle elezioni europee – che funzionano anche sulla base delle circoscrizioni – impone una riflessione a livello territoriale anche per quello che riguarda la distribuzione delle sponsorizzazioni in varie aree geografiche. Com’è noto, infatti, Meta permette ai suoi inserzionisti di programmare la “direzione” di un proprio contenuto anche a livello locale (cittadino e regionale), oltre che a livello nazionale. Per questo motivo, per capire i flussi di spesa (e anche di consultazione dei post sponsorizzatio), il team di Elikona ha messo a disposizione uno strumento per cercare di analizzare le aree geografiche all’interno delle quali i partiti hanno speso di più e le aree geografiche che sono state maggiormente sensibili rispetto alla distribuzione dei contenuti sponsorizzati dei singoli partiti.

Sponsorizzazione Facebook al nord, la suddivisione

Innanzitutto, occorre evidenziare che le sponsorizzazioni che i partiti hanno fatto scegliendo di localizzare la diffusione dell’annuncio hanno performato – in generale – molto meglio di quelle che sono rimaste su un criterio territoriale molto generico come quello di tutto il territorio nazionale. Nel nord le sponsorizzazioni si sono concentrate principalmente all’interno delle regioni più popolose, riflettendo – in questo modo – la distribuzione demografica del nostro Paese. Va da sé, quindi, che la Lombardia è stata la regione italiana che ha attirato maggiori investimenti e che ha la media più alta delle reach europee: circa il 20% delle persone che sono state targettizzate in una sponsorizzazione di partito risiedono in Lombardia. Da questo punto di vista, altri valori significativi sono raggiunti dall’Emilia-Romagna (14%), Veneto (10%), Piemonte (9%). Valori più bassi, invece, per le regioni della Liguria (4,8%), del Friuli Venezia Giulia (3,1%), del Trentino Alto Adige (2,6%), mentre sono davvero risibili per la Valle d’Aosta (0,4%).

Non è un caso che il post sponsorizzato di maggiore successo (come vedremo nel monografico di domani, questo primato spetta alla Lega), che ha raggiunto una reach di 4,8 milioni di utenti e per il quale è stata spesa una cifra compresa tra i 10mila e i 15mila euro, è stato costruito per avere una maggiore distribuzione (nella sua ultima versione) proprio nelle regioni settentrionali, sia della circoscrizione nord-ovest, sia della circoscrizione nord-est.

In totale, comunque, i partiti hanno speso una cifra tra gli 89mila e i 144.807 euro per 393 inserzioni direzionate nelle regioni settentrionali.